​Avanza la obra del taller electromecánico del EPAS en Neuquén capital ​

El espacio permitirá mejorar la capacidad operativa para el mantenimiento de equipos de bombeo en toda la provincia.

Dentro de un acuerdo estratégico entre el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y la municipalidad de Neuquén, avanza la ejecución del nuevo taller electromecánico ubicado en la intersección de las calles Leguizamón y Río Senguer.

Este viernes 24 de abril, autoridades provinciales y municipales realizaron una recorrida por el predio para supervisar los avances de la obra, que representa un paso clave para fortalecer la infraestructura operativa del organismo.

La visita estuvo encabezada por el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, y la subsecretaria de infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno; quienes pudieron supervisar los avances de esta instancia de la obra a la que le resta 30 días.

En este establecimiento trabajará personal especializado y se centralizarán las tareas de reparación y mantenimiento de los equipos de bombeo de gran porte que el EPAS utiliza en los distintos servicios de agua potable y saneamiento en toda la provincia.

Actualmente se avanza con la colocación del techo del galpón, lo que permitirá completar la obra civil. En una segunda etapa, se incorporarán herramientas y equipamiento de gran porte, indispensables para intervenir equipos que en muchos casos superan la tonelada de peso.

La inversión que demandará esta obra es de 349 millones de pesos aproximadamente y tiene un avance que permite estimar que en 2026 estará culminado. La finalización de la misma permitirá contar con un espacio moderno de trabajo, debiendo continuar con una segunda etapa que está en etapa de gestión, que tienen que ver con la incorporación de maquinaria y equipamiento de alta tecnología acorde a las necesidades operativas del organismo.

Salvatori afirmó: “Este es un trabajo conjunto que beneficia directamente a los vecinos. Por un lado, la posibilidad de construir el paseo costero que está haciendo la municipalidad, y el EPAS capitalizando en la ejecución de este taller que repara una bomba por día. Reparación que se realiza en la ciudad con personal propio de EPAS, que estamos reforzando y fortaleciendo, para dar respuestas inmediatas en estos servicios esenciales”.

Trabajo conjunto

El desarrollo de este taller se realiza dentro de una política de articulación entre Provincia y Municipio. En noviembre del año pasado, el gobernador, Rolando Figueroa, y el intendente, Mariano Gaido, firmaron una carta de intención para avanzar en obras de infraestructura básica vinculadas a los servicios de agua potable y saneamiento.

En este contexto, el Municipio asumió el compromiso de finalizar las tareas que habían sido iniciadas y luego paralizadas. Esta acción retoma un convenio firmado en 2020, mediante el cual el EPAS cedió parte de un terreno sobre calle Leguizamón para la continuidad del Paseo de la Costa, a cambio del aporte municipal para la construcción del nuevo taller electromecánico.

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura municipal, señaló: “Este es un acuerdo al que llegamos con EPAS a partir de la decisión del intendente de continuar con el paseo costero que pasaba por tierras del organismo provincial. La obra consiste en reemplazar un galpón de bombas antiguo que fue demolido para poder materializar el paseo, por estas instalaciones que terminaremos en 30 días”.

Un salto de calidad

La ampliación del taller responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer los sistemas de bombeo, fundamentales para garantizar los servicios que presta el EPAS.

Los equipos operan de manera continua, las 24 horas del día durante todo el año, por lo que el mantenimiento constituye una tarea crítica para asegurar su funcionamiento.

Durante la recorrida, el gerente de Instalaciones Electromecánicas del EPAS, Jorge Gómez, destacó: “Este nuevo taller permitirá aumentar la capacidad operativa, triplicando la superficie de trabajo y brindando una respuesta más eficiente ante cualquier contingencia. Además, mejorará las condiciones de seguridad y optimizará el flujo de trabajo”.

Asimismo, remarcó que “la culminación de este taller representa un salto de calidad para la institución, al permitir avanzar hacia una ingeniería de mantenimiento basada en técnicas predictivas y preventivas, que posibilitan anticipar fallas y mejorar la eficiencia del sistema”.

Por último, el presidente del EPAS, destacó: “Esto nos permite tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las reparaciones de todas las bombas que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, en todos los servicios donde operamos en forma directa o donde asistimos técnicamente. El volumen de bombas es muy grande, por eso para nosotros esto es muy importante, pudiendo contar con la infraestructura necesaria para resolver esas situaciones”.