​Avanza la implementación del Sistema 911 ​

Neuquén se prepara para contar con un centro integral de gestión de emergencias

Forma parte de un proyecto estratégico impulsado por la Provincia, que permitirá integrar en un único centro la atención y coordinación de todos los servicios de emergencia.

El ministro de Seguridad Matías Nicolini, recorrió este lunes las instalaciones de la Central de Policía, donde se ejecutan las tareas de remodelación y adecuación tecnológica que permitirán el funcionamiento del nuevo Sistema de Emergencias 911.

Durante la recorrida, las autoridades supervisaron el avance de las obras civiles y las adecuaciones técnicas que permitirán contar con un espacio moderno, equipado con tecnología de última generación y preparado para centralizar la recepción y gestión de las emergencias de toda la provincia.

Nicolini, destacó que la implementación del 911 constituye uno de los proyectos tecnológicos más importantes en materia de seguridad pública de la provincia.

“Estamos proyectando un sistema moderno e integrado que mejorará significativamente los tiempos de respuesta y la coordinación entre todos los organismos que intervienen ante una emergencia”. señaló.

Asimismo, remarcó que la obra forma parte del proceso de modernización que lleva adelante el Gobierno provincial. “La incorporación del 911 no implica solamente una nueva tecnología; representa una nueva forma de gestionar las emergencias, con mayor planificación, coordinación y capacidad operativa para dar respuestas más rápidas y eficientes.”

Un cambio de paradigma

El proyecto contempla la implementación de un modelo de gestión integrado, donde confluirán los distintos organismos de respuesta ante emergencias. En ese esquema, el Sistema 911 trabajará de manera articulada con la División Centro de Despacho y Emergencias 101, dependiente del Departamento Centro de Operaciones Policiales, optimizando la recepción, clasificación, despacho y seguimiento de los llamados.

La nueva plataforma permitirá una respuesta más rápida, eficiente y coordinada, mejorando la asignación de recursos y el seguimiento en tiempo real de cada incidente, además de fortalecer la comunicación entre las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios, bomberos y organismos de protección civil.

El sistema incorporará herramientas tecnológicas que permitirán gestionar la información de manera centralizada, registrar cada intervención y facilitar la toma de decisiones mediante el monitoreo permanente de las emergencias.

Participación también la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín; autoridades de la Dirección Planeamiento, responsables del proyecto; efectivos del Departamento Informática y Comunicaciones, y personal de la Dirección de Tecnologías aplicadas a la seguridad encargados del desarrollo de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de comunicaciones.