​Avanza la implementación de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana ​

El ministro Matías Nicolini encabezó una reunión con intendentes de distintas localidades de la región Confluencia para exponer los alcances de la Ley Provincial Nº 3515 y fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención y seguridad.

El ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini, encabezó una reunión de trabajo con los intendentes que integran la Región Confluencia, durante la cual se presentó la implementación de la Ley Provincial Nº 3515, que es la normativa que crea el Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana.

Del encuentro participaron representantes de las localidades de Villa El Chocón, Senillosa, Vista Alegre, Centenario y Plottier, junto con el delegado regional Confluencia, Jorge Jamut; el secretario del Interior, Gustavo Coatz yel subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez.

Durante la jornada se expusieron los principales lineamientos de la ley, su funcionamiento y la manera en que se conforman los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, espacios creados para fortalecer la articulación entre el gobierno provincial, los municipios, fuerzas de seguridad e instituciones intermedias.

Acerca de la normativa

La Ley Provincial Nº 3515 establece la creación de un Consejo Provincial y siete Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana distribuidos en todo el territorio neuquino. Estos organismos tienen como objetivo promover políticas públicas de prevención, generar diagnósticos territoriales, coordinar estrategias conjuntas y fortalecer la participación ciudadana en temas vinculados a la seguridad.

Los Consejos Regionales funcionan como ámbitos de trabajo y articulación permanente entre los distintos actores de cada región, permitiendo abordar problemáticas específicas de cada localidad, intercambiar información y planificar acciones coordinadas en materia preventiva.

Durante la reunión, además, se dialogó sobre distintas situaciones y problemáticas vinculadas a la seguridad en las localidades de la Región Confluencia, avanzando en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto y la planificación regional para mejorar la prevención y la respuesta ante diferentes demandas de la comunidad.

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que la implementación de la Ley 3515 representa una herramienta fundamental para descentralizar la gestión de la seguridad y construir políticas públicas con una mirada regional, participativa y articulada entre todos los niveles del Estado.