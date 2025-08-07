​Avanza la implementación de los Consejos de Seguridad Ciudadana ​

Estos consejos forman parte del enfoque integral del ministerio de Seguridad, para el fortalecimiento de la videovigilancia, la lucha contra el narcomenudeo, la mejora del sistema penitenciario y la incorporación de recursos tecnológicos y humanos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, encabezó una reunión de trabajo con los delegados regionales para avanzar en la implementación del Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana en todo el territorio neuquino. La actividad se realizó como parte de lo establecido por la Ley Provincial Nº 3515.

Durante el encuentro, se abordaron los lineamientos generales de esta nueva herramienta institucional, que busca fortalecer la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas de seguridad, con una mirada territorial y colaborativa.

“Estamos dando un gran paso hacia una seguridad más democrática y cercana”, expresó el ministro Nicolini y agregó que “estos consejos son ámbitos de construcción colectiva, donde escuchamos a las comunidades y construimos soluciones desde el territorio”.

En este sentido, el funcionario destacó que “la seguridad es un derecho, pero también una responsabilidad compartida. Por primera vez en la historia de la provincia, el Estado abre la puerta para que las regiones y sus comunidades participen activamente en la construcción de una provincia más segura”.

Los delegados regionales tendrán un rol fundamental en la articulación con municipios, comisiones vecinales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y actores del sistema judicial, de cara a la conformación de los consejos en cada región.

“La prevención del delito no se hace solo con patrulleros, se hace con diálogo, con presencia del Estado y con participación activa de la sociedad. Estos consejos son una herramienta concreta para que eso suceda”, señaló el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Luis Sánchez.

La implementación de los Consejos de Seguridad forma parte de un enfoque integral del ministerio de Seguridad, que también incluye el fortalecimiento de la videovigilancia, la lucha contra el narcomenudeo, la mejora del sistema penitenciario y la incorporación de recursos tecnológicos y humanos.

En las próximas semanas se realizará la presentación oficial del Consejo Provincial, que será acompañada por la firma simbólica del acta de compromiso. El acto contará con la participación de todos los intendentes, referentes barriales y demás actores institucionales.