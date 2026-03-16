​Avanza la construcción del puente que conectará con Isla El Porvenir en Centenario ​

La obra se ejecuta sobre la calle rural 7. Permitirá mejorar el acceso a la isla y garantizar la transitabilidad para las familias que residen en el sector, incluso durante las crecidas del río Neuquén.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, supervisó los avances en la construcción del puente sobre el brazo del río Neuquén ubicado en la calle rural 7 de Centenario, una obra clave que permitirá mejorar la conectividad hacia la Isla El Porvenir y garantizar condiciones de acceso seguras para las familias que habitan en el sector.

Durante una recorrida técnica por el lugar se pudo constatar el progreso de los trabajos estructurales. Actualmente ya se encuentran ejecutadas las pilas del puente, que constituyen la base de la estructura. En la próxima etapa se avanzará con la colocación de las vigas transversales, sobre las cuales se montarán posteriormente las vigas longitudinales y finalmente se realizará el hormigonado del tablero, que conformará la superficie de circulación.

El proyecto contempla la construcción de un puente de 30 metros de longitud con dos apoyos intermedios, diseñado para asegurar la transitabilidad incluso durante períodos de crecida del río, una situación que históricamente dificultó el acceso a la isla.

La obra fue adjudicada a la empresa Limayser SRL, con una inversión de 1.017.234.780 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.

La construcción del nuevo puente dará una solución definitiva para las aproximadamente 50 familias que residen en la Isla El Porvenir, una zona que suele verse afectada durante las crecidas del río Neuquén. En ese contexto, años atrás el Ejército Argentino había instalado un puente tipo Bailey para garantizar el paso.

Mientras avanzan los trabajos del puente definitivo, se habilitó un acceso provisorio mediante un bypass sobre calle 8, con la señalización correspondiente, para mantener la conexión terrestre hacia la isla durante el desarrollo de la obra.

Esta intervención forma parte de las acciones que impulsa el gobierno provincial para mejorar la infraestructura y garantizar condiciones de acceso seguras en sectores que históricamente presentaron dificultades de transitabilidad.