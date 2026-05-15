​Avanza la construcción de la nueva Comisaría Cuarta de Alta Barda ​

La nueva dependencia contará con más de 1.000 metros cuadrados construidos y registra un avance superior al 53 por ciento.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recorrió este jueves la obra de la nueva Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda junto a la presidenta de la comisión vecinal, Cristina Balsimelli, personal de la Policía y equipos técnicos de Obras Públicas de la provincia.

La obra presenta un avance del 53,6 por ciento y forma parte del plan de fortalecimiento de infraestructura de seguridad que el gobierno provincial desarrolla en distintas localidades neuquinas. La nueva dependencia contará con más de 1.000 metros cuadrados construidos y reemplazará el edificio actual de la comisaría.

Durante la recorrida, las autoridades supervisaron el desarrollo de los distintos sectores que integrarán el nuevo edificio, diseñado para mejorar la capacidad operativa y la atención al público en uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.

La presidenta de la comisión vecinal, Cristina Balsimelli, destacó la magnitud del proyecto y señaló que “cuando vemos la obra por fuera no dimensionamos el tamaño; es imponente y contiene todo lo necesario para dar respuesta al barrio”.

Por su parte, Nicolini remarcó que “esta obra es parte de un plan de infraestructura que venimos realizando en toda la provincia. Además de acondicionar y refaccionar las comisarías existentes, encaramos un plan de obras que, como en este caso, reemplazan edificios completos por nuevas instalaciones”.

El ministro agregó además que al nuevo edificio “se sumarán móviles y equipamientos específicos que permitirán fortalecer el trabajo del personal policial y ampliar la cobertura de seguridad en todo el sector”.

La nueva Comisaría Cuarta contará con sectores de atención al público, área operativa, jefatura, alcaidía y espacios destinados a móviles y secuestros. Además, incorporará una oficina específica para violencia de género con dependencias propias y patio interno, adaptada a las necesidades actuales de atención y acompañamiento.

El proyecto prevé tres accesos diferenciados: uno peatonal para el público sobre Avenida Las Flores, otro vehicular para móviles policiales y un ingreso independiente para el sector de detención sobre calle Los Pensamientos. También se contemplan espacios verdes, estacionamiento y áreas de archivo y secuestros.