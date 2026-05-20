​Aval de Nación para las obras que Neuquén financiará a través del BID y el Banco Mundial ​

A partir de dos créditos, se ejecutarán obras viales, turísticas, productivas, de manejo del fuego, desarrollo urbano y mejora del hábitat.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles en Buenos Aires la documentación que permite avanzar con el financiamiento de obras estratégicas en la provincia. Se trata de dos préstamos -de 150 millones de dólares cada uno- que otorgarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por un lado, se firmó la contragarantía entre el Estado provincial, el Banco Mundial y el gobierno nacional, representando en el acto por los ministros de Economía, Luis Caputo y del Interior, Diego Santilli. Por otra parte, se firmó la garantía para la ejecución de las obras con el BID.

Tras la firma, el gobernador aseguró que se trata de “un día muy importante para Neuquén” y aseguró que “hemos podido avanzar, trabajando en equipo, para que Neuquén siga creciendo. Creemos que es una pata fundamental para que la Argentina siga creciendo”.

Por su parte, Caputo señaló: “Estamos acompañando este proceso desde Nación. Neuquén es claramente uno de los pilares más importantes hoy en nuestro país. Para nosotros es una provincia que realmente va a acelerar todo el proceso de crecimiento de nuestro país, crecimiento económico, de exportaciones y de empleo, fundamentalmente”.

Finalmente, Santilli destacó: “Infraestructura, inversión, actividad económica, mucho trabajo para los neuquinos y los argentinos”.

A través del Banco Mundial se financiará la pavimentación de la ruta 65 desde Confluencia hasta el asfalto en ejecución en Villa Traful, la 63 a Meliquina y la 54 hasta Manzano Amargo; la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Los contratos los suscribió la semana Figueroa con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Peter Siegenthaler.

En el caso del BID, la Provincia accedió a un crédito destinado a obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial, que beneficiarán a 23.000 hogares de forma directa y 98.000 de manera indirecta.

Esta primera operación financiará obras para aumentar la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, así como de infraestructura urbana, como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario. También está previsto formalizar barrios populares y formalizar la propiedad de la tierra. Además, se fortalecerán las instituciones y gobiernos locales mediante la formación de personal especializado en planificación urbana, entre otras medidas.

El detalle de los proyectos

En materia de obras, a través del Banco Mundial se financiará la pavimentación de la ruta provincial Nº 65 desde la Confluencia hasta empalmar con el asfalto que está actualmente en ejecución en Villa Traful. También la ruta Nº 63 desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Meliquina y la ruta Nº 54, que garantizará llegar por asfalto hasta Manzano Amargo.

Además, se financiará la elaboración del proyecto de preinversión que se necesita para poder licitar a futuro la pavimentación del camino que va hasta el paso internacional Pichachén.

También se contemplan fondos para obras de infraestructura turística, como los parques ribereños en Villa Traful y Aluminé; los planes de ordenamiento territorial en Manzano Amargo y Villa Lago Meliquina; la construcción de tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, entre otras iniciativas; y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego mediante una inversión en equipamiento estimada en 6 millones de dólares.

Por intermedio del BID, se financiarán 4.000 lotes con servicios en Chos Malal; 300 lotes con servicios en Chacra 30-Barrio Aitue de San Martín de los Andes; 145 lotes en Aluminé, 132 en Loncopué, 41 en el Loteo Riscos Bayos de Las Ovejas y 61 en Piedra del Águila; 202 lotes con servicios en el Loteo Omega de Andacollo; y 110 lotes en el barrio Llequen de Villa El Chocón.

También se financiará la actualización del Plan director de cloacas de Junín de los Andes; el Plan director de agua potable y desagües cloacales de Barrancas; un proyecto integral de adoquinado urbano, sistema de movilidad e iluminación, paseo comercial, veredas, bicisendas y miradores en Villa Pehuenia; el reordenamiento vial y la pavimentación de 74 cuadras en Junín de los Andes; y la ejecución de la avenida interurbana Río Colorado/Trenque Lauquen y el cierre de la circunvalación Neuquén-Plottier.

Además, se hará el ordenamiento vial del acceso a la localidad, la pavimentación del acceso alternativo norte, los callejones de Torres y Gingins y tres rotondas en la Vega Central de San Martin de los Andes; la pavimentación e iluminación del área urbana de Villa La Angostura; el mejoramiento del sistema de movilidad en el casco céntrico de Zapala; el pavimento urbano en el casco céntrico de Piedra del Águila; el Paseo Costero y Camping del río Catán Lil en Las Coloradas; senderos peatonales, plazas panorámicas y el Centro de Interpretación Regional de Andacollo.

Finalmente, se incluyen centros de atención primaria de la salud y regularizaciones dominiales en varias localidades; la nueva terminal de ómnibus y el Proyecto de integración socio urbana en el barrio La Cantera de San Martín de los Andes; el Proyecto integral y desarrollo social urbano del sector Pacífica Juvenil y Morro de Neuquén capital; redes de servicios en el barrio El Sauce de Chos Malal; y el fortalecimiento institucional y de capacidades locales.