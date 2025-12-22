​Asunción en la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino ​

Rolando Alberto Labrousse reemplaza como comandante al coronel mayor Pablo Conforte, quien se despidió del servicio activo.

El gobernador Figueroa junto al ministro Nicolini acompañaron la asunción del nuevo comandante.

En una ceremonia que contó con la presencia del gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, y del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto a autoridades militares y provinciales, asumió la nueva conducción de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino.

El comandante, coronel mayor Pablo Conforte, se despidió del servicio activo, culminando su trayectoria dentro de la institución. Conforte se desempeñó además como jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 10. En el mismo acto, asumió como nuevo comandante el coronel Rolando Alberto Labrousse.

Durante su discurso, el coronel mayor Conforte destacó el trabajo desarrollado a lo largo de los años y el vínculo institucional entre el Ejército y la provincia del Neuquén, así como el acompañamiento permanente brindado por la fuerza en las distintas instancias en las que la provincia lo requirió.

En su mensaje final, el comandante instó a los integrantes de la VI Brigada de Montaña a sostener dos valores fundamentales para la institución: la lealtad y el compromiso, ejes centrales de la vocación de servicio y del cumplimiento del deber.

La ceremonia marcó el cierre de una etapa de servicio activo y dio inicio a una nueva conducción al frente de una de las unidades estratégicas del Ejército Argentino en la región.