​Anuncian corte total de tránsito en tres rutas neuquinas ​

Regirá desde esta tarde y persistirá hasta que pase la tormenta. Piden a población que evite viajar debido a la cantidad de agua que está pronosticado que caiga hasta entrada la madrugada.

Se informa a la ciudadanía que, debido a las condiciones climáticas adversas, se cortará el tránsito a partir de la 16:00 en las rutas provinciales 5 -a la altura de Arroyo Carranza-, 6 – en la zona de Puesto Hernández- y 7- en la intersección con la ruta nacional 40, por Cortaderas-.

Según precisó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, la medida regirá a partir de ese horario debido al pronóstico meteorológico que da cuenta de la continuidad de las tormentas convectivas que generaron ayer múltiples inconvenientes en la zona noroeste y centro de la provincia.

Remarcó que se recomienda evitar el tránsito por estas zonas hasta nuevo aviso ya que se estima que caerá gran cantidad de agua en la región hasta la una de la mañana del martes 11 de noviembre.

Tras lo ocurrido el domingo, cuando debieron rescatar a ocupantes de vehículos que fueron arrastrados por la crecida y el consecuente desborde del arroyo Carranza, las autoridades provinciales que se encuentran presentes en el lugar tomaron esta determinación para resguardar a la ciudadanía y evitar mayores inconvenientes. “Sabiendo que viene una descarga similar a lo ocurrido ayer, hemos tomado esta decisión”, expresó.

Ortiz Luna pidió encarecidamente a los usuarios de estas rutas “que se abstengan de circular” por allí y aclaró que todas las novedades que surjan serán comunicadas a través de los canales oficiales. Para apoyar esta decisión, personal policial quedará apostado en el lugar para advertir a los ocasionales usuarios de estas trazas sobre la imposibilidad de circular por allí mientras persista la medida dispuesta por seguridad.

Dónde consultar el estado de rutas

Por la alerta vigente por tormentas, el estado de rutas puede ir variando a lo largo de la jornada. Por esa razón se instó a la ciudadanía a consultar las actualizaciones en la página web oficial del organismo vial provincial: https://www.dpvneuquen.gov.ar/ Además, el número de contacto para chequear la transitabilidad antes de emprender el viaje es 2942572138.