Añelo: Rucci lanzó un mensaje de unidad y destacó el rol de las mujeres en la política

Más de 300 personas participaron anoche en el SUM de Añelo de un nuevo acto de Fuerza Neuquina y Federal, encabezado por Marcelo Rucci, quien remarcó que el movimiento busca ser una alternativa distinta a la política tradicional.

“Por primera vez, un partido nace para servir y no para servirse”, expresó Rucci, destacando la unidad, el sacrificio y el coraje como ejes de los logros de los trabajadores petroleros. Señaló que la decisión de dar el salto a la política responde a la necesidad de construir un espacio propio, alejado de las cúpulas y orientado a la comunidad.

El dirigente subrayó la unidad de distintos sectores —obreros, comerciantes, docentes y vecinos— y valoró especialmente el rol de las mujeres, mayoría en el encuentro. “Sin la fuerza de las mujeres, ningún proyecto de futuro es posible”, afirmó.

Acompañado por Ernesto Inal, Rucci insistió en que el nuevo partido busca llevar trabajadores al poder y no candidatos de escritorio. El encuentro cerró con un llamado a consolidar un proyecto político diferente, basado en la organización y la identidad petrolera.