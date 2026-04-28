​Analizan experiencias para la gestión integral de residuos en la provincia ​

La dirección general de RSU recorrió la planta LP en General Roca para conocer procesos industriales de valorización de plásticos y fortalecer herramientas técnicas aplicables a la gestión de residuos.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales fortalece la agenda de economía circular mediante acciones de articulación con el sector privado. En este sentido, un equipo de la dirección general de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) realizó una visita técnica a la planta de reciclado LP, ubicada en General Roca, Río Negro.

La actividad se inscribe en una línea de trabajo orientada a desarrollar la gestión integral de residuos en la provincia, promoviendo la valorización de materiales reciclables y la reducción del volumen de residuos destinados a disposición final. Por ello, el intercambio con experiencias productivas consolidadas permite incorporar herramientas técnicas y operativas para mejorar los sistemas de recuperación y reciclado.

Durante la jornada, el ingeniero Dante Aciar brindó una explicación detallada del funcionamiento de la planta, que cuenta con 51 años de trayectoria en el sector. El proceso comienza con la recepción de materia prima proveniente de una red de más de 100 proveedores, entre los que se encuentran cooperativas, municipios y empresas que aportan distintos tipos de plásticos como descarte.

En esta sede trabajan 25 personas, procesando aproximadamente 100 toneladas por mes. El circuito productivo se basa en una transformación física-mecánica -sin utilización de aditivos químicos- y se organiza en cinco etapas: clasificación, triturado, lavado, secado y peletizado.

A partir de este proceso se obtienen pellets plásticos, que luego son utilizados como insumo para la fabricación de diversos productos, entre ellos bolsas tipo camiseta y film alveolar. Además, la planta desarrolla líneas de producción de mobiliario elaborado con plástico reciclado, como pallets, bancos, mesas y postes, ampliando así las posibilidades de reutilización del material.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de visitas técnicas permiten observar en territorio el funcionamiento de cadenas de reciclado a escala, comprender la trazabilidad de los materiales y analizar oportunidades de articulación que contribuyan a mejorar la eficiencia de los sistemas locales de gestión de residuos.

Asimismo, desde el organismo dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, remarcaron que el fortalecimiento de la economía circular implica avanzar en esquemas donde los residuos se transformen en recursos, promoviendo circuitos productivos más sostenibles, generando empleo y reduciendo el impacto ambiental.

Estas instancias forman parte de una estrategia provincial que busca integrar a los distintos actores involucrados -sector público, privado y organizaciones- en la construcción de soluciones concretas para la gestión de residuos, con una mirada territorial, técnica y de largo plazo.