​Ambiente reunió a municipios y organizaciones por el Mes del Compostaje ​

La jornada convocó a referentes de distintas localidades de la provincia para intercambiar experiencias sobre compostaje domiciliario, institucional, comunitario y rural. También se recorrió la Chacra Municipal de Centenario, donde se desarrolla compostaje a gran escala.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, realizó una jornada de intercambio y capacitación sobre compostaje con referentes de distintas localidades de la provincia. La actividad se desarrolló en Centenario, en el marco del Mes del Compostaje.

A través de la Dirección Provincial de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se organizó una jornada en la localidad de Centenario para compartir experiencias, fortalecer redes de trabajo y promover la valorización de residuos orgánicos.

La actividad reunió a referentes ambientales de Añelo, Cutral Co, Mariano Moreno, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Vista Alegre, Senillosa, Huinganco, Chos Malal, Rincón de los Sauces y Centenario, quienes intercambiaron experiencias vinculadas al compostaje domiciliario, institucional, comunitario y rural.

El Mes del Compostaje se celebra anualmente entre el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. La iniciativa busca visibilizar el ciclo de la vida y el vínculo entre el agua, la tierra y la materia orgánica como herramientas para regenerar el suelo y reducir el impacto ambiental de los residuos.

Durante la jornada se presentaron distintas experiencias desarrolladas en la provincia. Mauricio Huentequeo expuso sobre la separación de residuos institucional en el Centro Administrativo Ministerial; Aurelia Cofré, de Contralmirante Cordero, compartió la prueba piloto de separación diferenciada de residuos orgánicos domiciliarios; Miriam Barrionuevo, del INTA, presentó el trabajo sobre tratamiento de residuos agropecuarios; y representantes de la Universidad Nacional del Comahue, entre ellos Germán Pérez, Silvina Mariel Cortez, María Eugenia San Martín, Ángela Noemí Vera y Franco Olguín, expusieron sobre experiencias de educación y compostaje en territorio.

También participaron Daniela Dietrich junto al equipo del municipio de Centenario, quienes compartieron la implementación del compostaje barrial y rural en esa localidad, y Flavia Ipolitti, del Grupo L, quien presentó la experiencia de compostaje en comedores.

Como cierre de la actividad, los participantes recorrieron la Chacra Municipal de Centenario, donde se lleva adelante compostaje a gran escala. Allí se realizó además una demostración del uso de la chipeadora para generar material estructurante, un insumo clave para mejorar el proceso de compostaje.

Desde la Secretaría destacaron que el compostaje es una herramienta concreta para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final y fortalecer una gestión ambiental más sostenible. A través de esta práctica, cada persona o institución puede disminuir hasta un 50 por ciento de los residuos que genera.

Además, el compostaje contribuye a mitigar el cambio climático, ya que evita que los residuos orgánicos se descompongan sin oxígeno y generen metano, uno de los principales gases responsables del calentamiento global. También permite mejorar la estructura del suelo, aumentar su capacidad de retener humedad y reducir el uso de fertilizantes químicos.

La jornada formó parte de las acciones de sensibilización y capacitación que impulsa la Provincia para promover la separación de residuos en origen, la economía circular y el cuidado del ambiente en todo el territorio neuquino.