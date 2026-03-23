​Alta Barda sumará una nueva comisaría pensada para las demandas actuales ​

Con un 41% de avance, el edificio incorporará espacios modernos y áreas específicas para mejorar la atención y el servicio de seguridad.

La Provincia avanza con la ejecución del nuevo edificio de la Comisaría Nº 4 en el barrio Alta Barda, una obra clave para reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura policial. Con una inversión de 2.399 millones de pesos, el proyecto presenta actualmente un 41 por ciento de avance y tiene finalización prevista para agosto de 2026.

Desde el ministerio de Infraestructura informaron que el armado de la mampostería —que constituye la mayor parte de la obra— se encuentra prácticamente finalizado. En paralelo, el sector de oficinas administrativas presenta un alto grado de avance ya cuenta con revoques terminados, cielorrasos colocados, pisos con sistema de losa radiante y sanitarios con revestimientos e instalaciones concluidas, restando únicamente la colocación de los artefactos.

Por otra parte, las aberturas del edificio alcanzan un 80por ciento de ejecución, mientras que la cubierta de chapa presenta un avance del 70 por ciento.

En cuanto al sector de celdas, construido en hormigón armado a la vista, registra un 20 por ciento de avance. Se trata de una tarea de ejecución compleja, que demanda importantes tiempos de trabajo de encofrados y altos niveles de precisión en las medidas, lo que incide directamente en su ritmo de desarrollo.

Respecto a las instalaciones, el sistema eléctrico tiene el cableado mayormente ejecutado, quedando pendiente la colocación de artefactos y luminarias eléctricas. En gas, la red interna del edificio ya se encuentra canalizada, a la espera de la instalación de los equipos. Asimismo, se avanzó en la preinstalación de aire acondicionado, mientras que la red interna de distribución de agua alcanza un 25 por ciento de ejecución.

De esta manera, la obra continúa avanzando a buen ritmo, consolidando etapas clave de su desarrollo y acercándose progresivamente a su finalización, lo que permitirá fortalecer la infraestructura pública y mejorar la calidad de los servicios en la región.

La obra responde a una demanda histórica de los vecinos del sector, ya que la Comisaría Nº 4 fue creada hace 38 años. En el predio funcionaban anteriormente la comisaría y el área de toxicomanía, cuyos edificios fueron demolidos para dar lugar a esta nueva infraestructura.

El nuevo edificio incorporará espacios acordes a las necesidades actuales, incluyendo una oficina de atención a la violencia de género con dependencias específicas y patio propio. Además, contará con áreas de recepción, móviles y secuestros, operativa, jefatura y alcaldía, junto con sector de estacionamiento, quincho y archivo.

El diseño prevé la incorporación de espacios verdes que jerarquizan el ingreso principal, mejoran la imagen institucional del edificio y favorecen su integración urbana. También se incluye un sistema de riego por goteo automatizado.

Una vez finalizada, la obra permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y fortalecer el servicio de seguridad para toda la comunidad de Alta Barda.