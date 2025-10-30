​Allanaron una vivienda por una causa vinculada a material de abuso infantil ​

Durante el procedimiento, se identificó a tres personas mayores y se secuestraron computadoras y trece teléfonos celulares

Por una investigación por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, personal policial realizó este jueves un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Obrera de Centenario.

El operativo fue encabezado por las divisiones Delitos Sexuales y Grooming, ambas dependientes del Departamento Seguridad Personal.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que fue derivado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén.

Durante la investigación, el personal especializado realizó tareas de verificación y constatación del domicilio de manera discreta, lo que permitió obtener la orden judicial correspondiente.

Durante el procedimiento, se identificó a tres personas mayores de edad y se secuestraron dos CPU, una netbook y trece teléfonos celulares. El material fue disposición de la Fiscalía.

El ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén continúa fortaleciendo las tareas de investigación en delitos informáticos y reafirma su compromiso con la protección de la infancia y la persecución de los delitos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.