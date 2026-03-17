​Allanamientos por robo: detuvieron a dos sujetos y secuestraron elementos clave ​

Los procedimientos se realizaron en el barrio Chacra IV de la localidad cordillerana y permitieron identificar a uno de los presuntos autores, incautar dinero en efectivo, un arma de fuego y dar intervención a la división Antinarcóticos por el hallazgo de estupefacientes.

Como parte de una investigación por un presunto robo, personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de San Martín de los Andes que arrojaron resultados positivos y derivaron en la detención de dos sujetos.

Las diligencias se realizaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría N.º 23, Comisaría N.º 43 y División Comando Radioeléctrico, bajo la supervisión del comisario inspector José Puel.

En uno de los domicilios ubicados en el barrio Chacra IV se secuestró indumentaria y calzado que habría sido utilizado por uno de los presuntos autores del hecho, y en otro de los procedimientos -realizado en una vivienda del mismo barrio- se hallaron 219.950 pesos en efectivo, un arma de fuego calibre 22 marca Bersa con su cargador y municiones de distintos calibres. Por ese motivo se detuvo a un sujeto bajo el cargo de tenencia ilegal de arma de fuego.

Asimismo, en un tercer domicilio se logró dar con un segundo hombre que fue demorado como presunto autor del hecho investigado. En ese lugar también se secuestró una planta de cannabis, flores de la misma especie y un envoltorio con clorhidrato de cocaína, por lo que se dio intervención a la división Antinarcóticos Zona Sur. Un cuarto allanamiento, realizado en el sector La Islita, arrojó resultado negativo.

De esta manera, ambos hombres fueron trasladados a la Comisaría N.º 23, y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. Del procedimiento participaron alrededor de 30 efectivos policiales y se utilizaron seis móviles.