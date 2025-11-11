​Allanamientos en el barrio Belgrano: secuestran bicicletas, estupefacientes y demoran a siete personas ​

Durante dos procedimientos realizados por la Policía en el sector Toma La Familia, se incautaron drogas y elementos presuntamente vinculados a robos.

La Policía del Neuquén llevó adelante ayer dos allanamientos en el barrio Belgrano, sector Toma La Familia, que permitieron el secuestro de bicicletas, estupefacientes y la demora de siete personas. Las diligencias fueron encabezadas por efectivos de la Brigada Zona Sur-Este y estuvieron vinculadas a una investigación por robo con escalamiento.

En los domicilios allanados, los agentes hallaron seis bicicletas de distintas marcas y modelos, presuntamente vinculadas a hechos delictivos que se encuentran bajo investigación. Además, se secuestraron sustancias prohibidas: 19 envoltorios con 13,77 gramos de clorhidrato de cocaína, otros 3 envoltorios con 3,83 gramos del mismo estupefaciente y un envoltorio con 2,88 gramos de cannabis sativa.

Como consecuencia de los hallazgos, dos mujeres mayores de edad fueron notificadas y puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo. A su vez, otras cinco personas fueron demoradas para su correcta identificación y averiguación de antecedentes, en el marco de la causa principal que investiga los robos denunciados en la zona.

Los procedimientos contaron con la colaboración del personal de la Comisaría Segunda, del Departamento Seguridad Metropolitana y del Departamento UESPO, que trabajaron de manera coordinada durante las diligencias.

Desde la fuerza provincial destacaron la importancia de la articulación entre las distintas dependencias policiales para fortalecer las tareas de prevención y esclarecimiento de delitos. Según se indicó, los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible vinculación con hechos denunciados recientemente en distintos puntos de la ciudad.

Este nuevo operativo reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de la provincia.

En este sentido, el gobierno del Neuquén continúa destinando importantes recursos para dotar a la Policía provincial de mayor equipamiento, capacitación y herramientas de trabajo, con el propósito de jerarquizar su labor en todo el territorio y profundizar las acciones contra el delito en general.