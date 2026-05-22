​Allanamientos con siete demorados y más de cinco kilos de marihuana secuestrados ​

Una serie de procedimientos realizados en Cutral Co y Centenario derivó en ocho allanamientos simultáneos, siete personas imputadas y el secuestro de cannabis sativa, cogollos de marihuana, un arma y bienes denunciados como robados.

Con un despliegue policial que alcanzó ocho allanamientos en dos localidades, las fuerzas de seguridad de la Provincia avanzaron sobre investigaciones vinculadas al microtráfico y otros hechos delictivos, con un saldo de siete personas demoradas y el secuestro de droga, armas y diversos elementos considerados de interés para las causas.

Uno de los procedimientos se desarrolló en Cutral Co, donde la cantidad de estupefacientes hallados marcó una diferencia significativa respecto de los restantes operativos.

La intervención de mayor magnitud estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de esa localidad, que durante la tarde y noche del jueves ejecutó cinco allanamientos tras una investigación que se extendió durante aproximadamente un mes. Los efectivos habían reunido información que señalaba la presunta comercialización de sustancias prohibidas en locales comerciales de la zona céntrica y la existencia de una plantación de cannabis.

La pesquisa se fortaleció con una denuncia anónima recibida a través de la aplicación Narcoweb del Ministerio Público Fiscal, donde se advertía sobre movimientos sospechosos y fuertes olores compatibles con una plantación de marihuana. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores detectaron un flujo constante de personas que ingresaban y salían de los locales en pocos segundos.

Las diligencias culminaron con el secuestro de más de cinco kilos de cannabis sativa, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos incorporados a la investigación. También fueron imputadas tres personas mayores de edad, quienes quedaron en libertad supeditada a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En Centenario, en tanto, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la Comisaría 52°, con apoyo de otras unidades policiales, ejecutaron tres allanamientos en los barrios Del Alto y Vista Hermosa. La causa se desprende de una investigación iniciada tras un episodio de abuso de arma de fuego denunciado en abril en el barrio Sarmiento, en las inmediaciones de Plaza Soldado Águila.

El operativo arrojó resultados positivos con la demora de cuatro hombres mayores de edad y el secuestro de una pistola marca Fox, un cartucho calibre 22 y un Renault 12. Durante las diligencias también fueron hallados 224 gramos de cogollos de cannabis sativa, además de una bicicleta y una tablet que habían sido denunciadas como robados en la Comisaría 52°.