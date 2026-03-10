​Allanamientos con resultados positivos: incautaron drogas, armas y motos ​

En varios procedimientos, la Policía del Neuquén incautó armas, municiones, rodados y estupefacientes. Todo comenzó con una causa por amenazas.

Durante la mañana de este martes, personal policial realizó una serie de allanamientos en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, como parte de una investigación judicial por presuntas amenazas calificadas.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en distintos domicilios del sector, con la participación de personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Oeste, efectivos de la unidad policial interviniente, grupos especiales y la Dirección Antinarcóticos.

Como resultado de las diligencias, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38, 12 cartuchos del mismo calibre, además de dos plantas de cannabis en una de las viviendas.

En otro de los domicilios se incautaron cuatro proyectiles, mientras que en un tercer allanamiento se secuestraron dos motocicletas sin chapa patente, junto con municiones de distintos calibres, entre ellas 16 cartuchos calibre 9 mm, 3 cartuchos de escopeta calibre 28, 4 cartuchos calibre .44, 2 municiones calibre .22, una munición calibre 7.62, una vaina servida y un cargador de arma de fuego, además de una planta de cannabis de aproximadamente 1,60 metros.

En el último procedimiento, los efectivos hallaron una motocicleta con numeración adulterada, una pistolera, un cargador de arma de fuego calibre 9 mm, una caja con 50 cartuchos, 2 cartuchos calibre 9 mm, y varias vainas servidas de distintos calibres.

Asimismo, personal de Antinarcóticos secuestró cocaína fraccionada para su presunta comercialización, discriminados en: 527 gramos en un envoltorio principal, 56 gramos distribuidos en 11 envoltorios, 32 gramos en 62 envoltorios y 62 gramos en otra bolsa. También se incautó un teléfono celular y más de 370 mil pesos en efectivo.

Como resultado de los operativos, dos hombres fueron demorados, quedando uno de ellos detenido por disposición de la Fiscalía de Narcocriminalidad, como parte de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.