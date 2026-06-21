​Alertan sobre el crecimiento de la suplantación de identidad y el Grooming en entornos digitales ​

Entre las maniobras más habituales se encuentran la creación de perfiles falsos en redes sociales, el robo de cuentas y el phishing. En tanto, el grooming afecta a niños, niñas y adolescentes a través de videojuegos, redes sociales y distintas plataformas digitales.

Desde el ministerio de Seguridad de Neuquén advirtieron sobre el incremento de delitos digitales como la suplantación de identidad y el grooming, y reforzaron la importancia de la prevención y la denuncia temprana.

La directora general de Ciberdelitos, Natalia Toranzo, explicó que la suplantación de identidad digital ocurre cuando una persona utiliza de manera ilegal datos, fotos o información de otra para hacerse pasar por ella en internet.

La creación de perfiles falsos en redes sociales, el robo de cuentas y el phishing, una modalidad basada en mensajes o correos engañosos para obtener claves personales, constituyen las maniobras más frecuentes.

Según detallaron desde el organismo, este tipo de delitos puede generar pérdidas económicas, afectar la reputación de las víctimas e incluso derivar en problemas legales cuando su identidad es utilizada para cometer estafas.

En paralelo, las autoridades pusieron el foco en el grooming, una problemática que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes a través de videojuegos, redes sociales y distintas plataformas digitales.

“Los chicos tienden a naturalizar el vínculo con desconocidos en internet. Por eso es clave que las familias estén atentas y mantengan el diálogo”, señaló Toranzo.

Desde el área de prevención remarcaron que algunos signos de alerta pueden ser cambios repentinos en el uso del celular o la computadora, necesidad excesiva de privacidad, nuevas amistades virtuales desconocidas para el entorno y alteraciones en el comportamiento como ansiedad, nerviosismo o aislamiento.

Frente a estos casos, recomendaron preservar toda la evidencia posible, como capturas de pantalla, mensajes y enlaces de perfiles sospechosos, evitar confrontar al agresor y realizar la denuncia de inmediato.

Además, recordaron que el equipo provincial desarrolla capacitaciones en escuelas, municipios y espacios comunitarios con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar herramientas concretas a docentes, familias y referentes territoriales.

Para consultas o denuncias, se encuentran habilitadas las líneas 148, 102 y 137, además de las comisarías y la Unidad Fiscal de Delitos.