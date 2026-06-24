​Agentes de prevención se capacitaron en normativa y seguridad vial ​

La jornada tuvo por finalidad profundizar el trabajo territorial de los agentes en materia vial.

Los agentes de prevención de la provincia del Neuquén participaron esta miércoles de una capacitación en seguridad vial desarrollada en el club Ceppron de la ciudad de Neuquén. La jornada estuvo a cargo del director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, dependiente de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, y abordó la normativa legal vigente, las metodologías de intervención territorial y el rol de los agentes como autoridad momentánea de aplicación en materia vial.

La capacitación es parte del proceso de formación continua que sostiene el programa desde su creación, hace más de dos años, y apunta a consolidar las herramientas con las que los agentes intervienen en los senderos escolares y en los operativos de concientización que llevan adelante junto a la policía provincial, las escuelas y organizaciones de la sociedad civil como la ONG Bien Argentino.

Alfonso explicó que la jornada tuvo un enfoque práctico y normativo. “Fue una capacitación focalizada en la normativa legal vigente, como autoridad de aplicación, como el servicio que los agentes de prevención llevan adelante en materia de seguridad vial. La función que ellos cumplen, el rol, metodologías de trabajo para evitar que ocurran algún tipo de siniestro vial, y mecanismos para que ellos sean identificados a nivel social como tal, como una autoridad momentáneamente de aplicación en materia vial”, señaló.

La responsable del programa, Andrea Cofré, destacó la importancia de la formación continua para sostener la calidad del trabajo territorial: “Capacitar a los agentes no es solo transmitirles conocimientos técnicos, es darles seguridad para actuar. Cuando un agente sabe cuál es su rol, conoce la normativa y tiene claras las metodologías de intervención, puede trabajar con mucha más eficacia en el territorio y ser reconocido por la comunidad como lo que realmente es: alguien que está para acompañar y cuidar”, indicó.

Cofré también vinculó la capacitación con el trabajo cotidiano en los senderos escolares. “La seguridad vial no empieza en el código de tránsito, comienza apenas pisamos la vereda. Por eso necesitamos agentes formados, que puedan intervenir con criterio en cada situación, desde ordenar el tránsito en la salida de los chicos hasta hablarle a un conductor que no respeta la señalización. Esa es la diferencia entre estar presente y estar preparado”, expresó.

Dos años de agentes de prevención

El programa se implementa bajo la coordinación de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad, en articulación con distintos organismos, asegurando su alineación con principios de derechos humanos y estrategias interinstitucionales.

Su creación nace a partir de un convenio firmado en junio de 2024 entre los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y el de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado provincial en los barrios, para mejorar la detección y los abordajes en materia de seguridad ciudadana.

El eje central de la tarea cotidiana de los agentes son los senderos escolares: recorridos delimitados entre los hogares y los establecimientos educativos en los que los agentes intervienen en horarios de entrada y salida para ordenar el tránsito, acompañar a los alumnos y detectar situaciones de riesgo. Esta presencia preventiva es lo que distingue al programa de las funciones tradicionales de la seguridad pública.

El programa se sostiene sobre tres compromisos articulados: el de los propios agentes, formados y capacitados para la tarea; el de los establecimientos educativos, que participan activamente en la identificación de riesgos y la organización de jornadas de concientización; y el de la policía provincial, que colabora con presencia y recursos en cada operativo. A eso se suma la participación de organizaciones de la sociedad civil como la ONG Bien Argentino, que aporta perspectiva ciudadana y fortalece el alcance comunitario de las acciones.