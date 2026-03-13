​Advierten por lluvias y vientos fuertes en sectores cordilleranos de Neuquén ​

El fenómeno podría registrarse durante los próximos días con precipitaciones localmente fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por lluvias y viento que afectará a distintos sectores de la provincia del Neuquén durante los próximos días, especialmente en áreas cordilleranas.

Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En zonas de mayor altura también existe probabilidad de neviscas, lo que podría generar complicaciones en rutas y caminos, especialmente en sectores cordilleranos.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que el escenario meteorológico previsto requiere especial atención por parte de las autoridades y de la población.

“Se esperan lluvias de variada intensidad hasta el día martes, con probabilidad de neviscas en cotas altas. Son condiciones que pueden volverse complejas, por lo que recomendamos circular con precaución, especialmente en rutas y caminos cordilleranos, tanto nacionales como provinciales”, señaló.

Además, Cruz indicó que se prevén vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, lo que podría generar condiciones adversas para la circulación. “En Confluencia desde hoy, viernes, y el fin de semana se prevé viento leve con ráfagas de 50 a 60 km/h, inestabilidad con lluvias y algunos chaparrones”, precisó.

A esto se sumarán lluvias persistentes, localmente fuertes, principalmente durante el fin de semana.

Las precipitaciones más importantes podrían registrarse en sectores cordilleranos, particularmente en áreas de Los Lagos, los departamentos Aluminé y Ñorquín, abarcando localidades y parajes del Alto Neuquén.

“Por el momento estas son las condiciones que indican los modelos meteorológicos nacionales. De todos modos, seguimos monitoreando la evolución del sistema, ya que la intensidad de los fenómenos puede modificarse en las próximas horas”, agregó el funcionario que depende de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Por tal motivo se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las indicaciones de los organismos, evitar transitar por caminos afectados por lluvias intensas y extremar las precauciones al circular en zonas cordilleranas. Asimismo, se solicita evitar exponerse a situaciones de riesgo bajo estas condiciones.