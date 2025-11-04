​Actualizaron el valor de los coseguros del ISSN ​

Fue aprobado por el Consejo de Administración del organismo e incluye el incremento de los honorarios médicos, consultas y prácticas.

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó la actualización del coseguro de las consultas y prácticas médicas en un 5 por ciento, y con ello el incremento de los honorarios médicos. La medida, que rige desde el 1 de noviembre, aumenta en 187 pesos el valor de la consulta, ya que la misma era de 3.744 pesos y ahora es de 3.931 pesos.

Cabe recordar que las actualizaciones de los honorarios médicos y de los coseguros se realizan en forma trimestral, sobre la base de estudios de costos y variables desarrollados por los departamentos de incumbencia.

Los incrementos establecidos incluyen las prácticas comprendidas en el nomenclador del ISSN, tales como: terapia ocupacional, prestaciones nutricionales, diálisis, kinesiología, odontología, prácticas obstétricas, imágenes, fonoaudiología y discapacidad, entre otras. En los casos que corresponde, el afiliado abona el 20% del valor total de la práctica y el ISSN se hace cargo del 80%.

El ISSN recuerda a los afiliados que no deben abonar nada en el consultorio médico, ya que el coseguro se paga a través de su Oficina Virtual (www.issn.gov.ar). Asimismo, se les recuerda a los profesionales que está prohibido cobrar montos extra, respetando así los convenios oportunamente firmados con la Obra Social.