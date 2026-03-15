​Actualizan el mapa de distribución del conejo europeo en Neuquén ​

Un análisis técnico permitirá actualizar la información sobre la presencia y expansión del conejo europeo en la provincia y fortalecer las estrategias de manejo de esta especie exótica invasora.

La Provincia avanza en la actualización del relevamiento sobre la presencia y expansión del conejo europeo en el territorio neuquino. El trabajo técnico permitirá contar con información más precisa para orientar las estrategias de manejo de esta especie exótica invasora.

En relación con el interés reciente sobre la presencia del conejo europeo en la provincia, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales brindó precisiones técnicas sobre el abordaje que se realiza en el territorio neuquino.

El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) es una especie introducida en la Patagonia a mediados del siglo XX que se ha expandido progresivamente en distintos sectores de la provincia del Neuquén. Su establecimiento no es un fenómeno reciente, sino parte de un proceso que lleva décadas, aunque en los últimos años se ha observado un aumento en su abundancia y en la ocupación de nuevos ambientes.

En términos técnicos se trata de una especie exótica invasora: una especie introducida por acción humana que logra expandirse fuera de su rango natural, establecer poblaciones silvestres y generar cambios ecológicos medibles a lo largo del tiempo.

En Neuquén, los primeros registros datan del período 1945–1950 en Andacollo, con ingreso desde Chile. Desde ese núcleo poblacional, la especie se expandió gradualmente hacia otras zonas de la provincia y regiones vecinas.

Según relevamientos provinciales realizados en 2015, el conejo ocupaba aproximadamente 58.928 km² en la provincia, con un incremento cercano al 32% respecto a 2008. Actualmente se encuentra en la etapa final la actualización de esa información, mediante un análisis técnico que permitirá contar con una caracterización más precisa de su distribución y expansión en el territorio provincial.

Un proceso en curso

Desde el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) se indicó que la expansión del conejo constituye un proceso ecológico en curso que debe ser abordado con información técnica, coordinación institucional y estrategias basadas en evidencia. Es decir que no se trata de un fenómeno súbito, sino de un desafío de gestión ambiental que requiere planificación, articulación con el sector productivo y evaluación permanente.

En la provincia del Neuquén, el manejo del conejo se enmarca en la Ley Provincial de Fauna Silvestre Nº 2539, su Decreto Reglamentario Nº 1777/07, las Resoluciones Anuales de Caza Menor. En la Resolución Nº 0887/21 de clasificación de vertebrados, el conejo europeo es considerado especie exótica dañina de control prioritario.

El manejo de especies exóticas invasoras requiere combinar herramientas, evaluar efectividad y coordinar acciones entre diferentes instituciones y grupos afectados o interesados en la problemática. Las intervenciones aisladas y puntuales suelen tener bajo impacto si no forman parte de una estrategia integral sostenida en el tiempo.

La Provincia reafirma su compromiso con un manejo responsable de las especies exóticas invasoras, integrando conservación, producción y ciencia como ejes centrales de la política ambiental.