​Abrió la convocatoria para Growth NQN, un programa para empresas tecnológicas e innovadoras ​

El programa de mentoreo está dirigido específicamente a firmas neuquinas ya constituidas que se encuentren en etapa de crecimiento y escalabilidad, con el potencial de convertirse en referentes del desarrollo provincial y regional.

La Provincia a través del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, y Endeavor Patagonia lanzaron oficialmente la convocatoria para el programa Growth NQN.

Se trata de un programa de mentoreo de alto nivel, diseñado con un enfoque muy preciso: potenciar a empresas neuquinas innovadoras que ya superaron su etapa inicial y están listas para dar el salto hacia estructuras más competitivas.

A diferencia de las propuestas tradicionales de asistencia a emprendimientos que recién comienzan, Growth NQN se centra de manera exclusiva en empresas neuquinas en fase de consolidación, crecimiento y escalamiento.

Se busca identificar a fundadores y equipos de trabajo con base tecnológica o modelos de negocio altamente innovadores que cuenten con la capacidad de transformarse en casos destacados dentro de los sectores estratégicos de la provincia.

La segmentación del programa apunta a firmas que demuestren tracción en el mercado, una estructura organizada y la ambición de expandir sus operaciones.

El propósito es acompañar a este segmento empresarial específico —clave para la generación de empleo calificado y la diversificación de la matriz productiva— mediante herramientas de escala internacional que les permitan sortear los desafíos propios del crecimiento acelerado.

El perfil de las empresas convocadas

Desde el Centro PyME-ADENEU detallaron los criterios específicos que deben cumplir los postulantes para ser elegibles en el programa: emprendimientos de base tecnológica y/o de desarrollo productivo o de I+D; que el grupo emprendedor esté constituido por dos o más integrantes (deseable); y que cuenten con un MPV probado (Producto Mínimo Viable), registren facturación y ventas en los últimos doce meses.

Los seleccionados que respondan a este perfil accederán a 4 meses de acompañamiento intensivo, estructurado en mentorías individuales con directivos del ecosistema Endeavor y espacios de networking con grandes actores económicos de la región.

El período de postulación permanecerá abierto hasta el próximo 5 de julio de 2026. Las empresas que cumplan con los requisitos de la convocatoria pueden completar el siguiente formulario de preinscripción: https://bit.ly/growth-nqn.

Para más información o consultas comunicarse por correo electrónico a [email protected].