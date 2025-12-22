YPF evalúa vender hamburguesas de McDonald’s en estaciones premium y lanzar una tarjeta de crédito propia

La petrolera avanza en un plan de diversificación que incluye acuerdos con marcas líderes, segmentación de estaciones de servicio y el desarrollo de YPF Digital, mientras mantiene fuertes inversiones en Vaca Muerta y GNL.

YPF analiza un ambicioso plan de expansión hacia el consumo masivo y los servicios financieros, que incluye la posibilidad de vender hamburguesas de McDonald’s en estaciones de servicio premium, lanzar una tarjeta de crédito propia en 2026 y ampliar su ecosistema digital para competir con plataformas como Mercado Libre.

La iniciativa forma parte de una estrategia de segmentación de sus más de 1.700 estaciones de servicio en todo el país, con distintos formatos comerciales adaptados a cada perfil de cliente. En ese esquema, la petrolera negocia un acuerdo con Arcos Dorados, licenciataria de McDonald’s en Argentina, para incorporar sus productos en las estaciones de mayor nivel.

Además, YPF evalúa sumar artículos de Farmacity, especialmente en localidades pequeñas del interior, y potenciar YPF Digital, la plataforma que ya permite pagos en dólares y que podría evolucionar hacia un esquema similar al de un banco digital.

En paralelo a esta diversificación, la compañía prevé inversiones por más de US$ 6.000 millones destinadas principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), consolidando su rol estratégico en el sector energético.

Las cuatro categorías de estaciones de servicio

YPF Black: estaciones premium donde se ofrecerán productos de alto valor agregado, como hamburguesas de McDonald’s y empanadas de Nuestras Costumbres Criollas.

YPF Full: mantendrán la oferta actual, incluyendo las hamburguesas propias de la compañía. YPF es hoy el segundo mayor vendedor de hamburguesas del país gracias a su extensa red.

YPF Low Cost (Refiplus): reconversión de las estaciones de Refinor adquiridas a José Luis Manzano.

YPF ACA: continuará operando en cerca de 200 puntos del país y buscará acercar servicios como Farmacity a comunidades del interior.

Con este esquema, YPF busca ampliar sus fuentes de ingresos, fidelizar clientes y posicionarse como un actor relevante no solo en energía, sino también en servicios, consumo y finanzas digitales.