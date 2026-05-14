YPF aumentará 1% los combustibles desde este jueves y mantendrá el “buffer” de precios

La petrolera estatal aplicará una suba desde el 14 de mayo tras revisar variables del mercado. Además, extenderá por 45 días el sistema que amortigua el impacto de las variaciones internacionales del petróleo.

La petrolera estatal YPF confirmó que a partir de este jueves 14 de mayo aplicará un aumento del 1% en los precios de los combustibles en todo el país, tras realizar un análisis de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.

La compañía informó además que continuará aplicando por otros 45 días el sistema de “buffer de precios”, una herramienta diseñada para evitar trasladar de manera inmediata a los surtidores los sobresaltos provocados por fuertes fluctuaciones en el precio internacional del petróleo Brent.

Según explicó la firma, durante este período no se trasladará directamente al consumidor el impacto de eventuales subas bruscas del crudo internacional, aunque sí continuarán ajustándose otras variables que integran la estructura de costos, tal como ocurrió en la etapa anterior.

El esquema contemplala creación de una cuenta compensadora que permitirá recuperar posteriormente los ingresos diferidos, una vez concluido el conflicto geopolítico en Oriente Medio y estabilizado el comportamiento del Brent.

Desde la empresa señalaron que, una vez finalizado ese contexto extraordinario, los precios se mantendrán estables durante el tiempo necesario para equilibrar la diferencia generada por no haber trasladado esas variaciones al consumidor.

En paralelo, YPF ratificó que seguirá profundizando su sistema de “micropricing”, una estrategia comercial que establece precios segmentados según franjas horarias, corredores viales y regiones geográficas, buscando optimizar rentabilidad de acuerdo con la dinámica de oferta y demanda.

“Reiteramos nuestro compromiso con los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, indicaron desde la compañía.

La medida impactará en las pizarras de todas las estaciones de servicio del país desde la medianoche del jueves.