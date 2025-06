“Ya tuvimos un 17 ahora se nos viene un 18” 

​

Con el objetivo de invocar a la piedra basal del peronismo, el martes por la noche comenzó a circular por las redes sociales un flyer con una consigna que decía: “Ya tuvimos un 17 ahora se viene un 18”. Así, los distintos diputados, senadores, dirigentes y militantes del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner convocaron a la que será la primera movilización para pedir por su liberación. También con la consigna “Argentina con Cristina”. La cita será a las 14 en Plaza de Mayo, el mismo lugar que el 17 de octubre de 1945 alojó a los miles de “descamisados” que marcharon hasta allí para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien había sido detenido días antes y estaba preso en la Isla Martín García.

La jornada del martes se vivió con incertidumbre en las filas peronistas porque, en un comienzo, la marcha había sido convocada y estaba planificada para acompañar a la expresidenta desde su casa hasta los tribunales de Comodoro Py. Allí había sido citada por el juez Jorge Gorini. Sin embargo, por la tarde, el Tribunal Oral Federal 2, ante el miedo que generó en la oposición una foto de miles y miles en las calles respaldando a su líder proscrita, notificó que le concedería la prisión domiciliaria y que, por ende, quedaba anulada la citación a Comodoro Py. El objetivo era desmovilizar.

En el fallo, además, Gorini le exigió a la expresidenta “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”; le dio 48 horas para “presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”, y, por último, ordenó la “colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, en su domicilio.

Desde el entorno de la presidenta del PJ se mostraron en contra de las restricciones, volvieron a hablar de un fallo con fines políticos y confirmaron la convocatoria a marchar, con la aclaración de que no se movilizará a los tribunales de Comodoro Py, sino directamente a Plaza de Mayo. “Queda más claro que nunca que no es justicia, sino venganza. Cristina es inocente. Proscriben a la dirigente política más importante de los últimos 50 años y, no contentos con eso, buscan aislarla porque está más vigente que nunca”, expresó el senador Eduardo “Wado” de Pedro.

El corredor que se inauguró en el centro porteño entre la casa de Cristina y la sede nacional del Partido Justicialista está al rojo vivo desde hace una semana. Este martes, por ejemplo, mientras la militancia seguía de vigilia en la puerta del departamento de Constitución, en el PJ se reunieron diputados, senadores y también, a última hora de la tarde, los gobernadores peronistas: Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela, de la Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

También estuvieron de manera virtual Gildo Insfran, de Formosa; Raúl Jalil, de Catamarca y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. El ausente fue el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo que, más allá de haber ganado las elecciones con una lista peronista, está alineado con la Casa Rosada. La CGT también estuvo reunida pero no fue a la sede partidaria y lanzaron un comunicado en el que anunciaron que movilizarán. Lo mismo hizo el Frente Renovador, que conduce Sergio Massa y que todavía no confirmó su participación. Ellos concentrarán a las 13 en Avenida de Mayo y Tacuarí. La Cámpora, en tanto, lo hará a las 10 en Belgrano y 9 de Julio.

Antes de ir a la sede del PJ, el gobernador Kicillof encabezó un encuentro en la ciudad de La Plata con los intendentes, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes sindicales, referentes políticos y sociales que forman parte del “Movimiento Derecho al Futuro”. Tras el encuentro expresaron: “Nos organizamos para movilizar en apoyo a Cristina y defender a nuestro pueblo que sufre las políticas de ajuste de Javier Milei”. El gobernador, además, opinó sobre la exmandataria: “Buscan proscribirla, condenarla y si es posible humillarla”.

En la puerta del Partido Justicialista los dirigentes convocaban a la marcha y se quejaban por las restricciones que tendrá que cumplir la expresidenta. La movilización, que en un comienzo iba a tener como punto de partida la casa de CFK, ubicada en el barrio de Constitución, finalmente pasó a Plaza de Mayo para cumplir con el fallo de Gorini y evitar disturbios en el barrio. Así lo explicaron desde el entorno de la exmandataria.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo gran parte de la jornada con la expresidenta en su departamento, igual que Máximo Kirchner, y por la noche adelantó que CFK no podrá saludar más desde el balcón, tal como lo hizo durante los últimos días. Además, resaltó que este miércoles a las 14 habrá en Plaza de Mayo “un acto político porque este es un tema político”. “Cristina es inocente, pero además la Argentina está pasando un momento muy difícil. Hay mucho por qué manifestarse hoy en la Argentina”, añadió y pidió que sea un acto pacífico.

“El cristinazo no se levanta porque la lucha contra la proscripción sigue, saludamos que se haya resuelto la domiciliaria, pero sostenemos la convocatoria para dejar en claro que hay un pueblo en la calle hasta derrotar a los golpistas”, dijo el diputado Juan Marino. El exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, agregó: “No había ningún motivo para que no le den la domiciliaria. Es lo que correspondía porque no hay ni una sola mujer que tenga más de 70 años y no tenga prisión domiciliaria en la Argentina”. Además, añadió que la movilización se mantiene y contó: “Ya han salido colectivos desde distintos lugares de la Argentina y hay compañeros muy entusiasmados. Es una movilización que tiene como objetivo apoyar a CFK por esta injusta detención y será muy importante porque nuestra gente está muy sensibilizada”.

Desde el gobierno, en tanto, el martes por la noche amenazaban: “Mañana el que las hace las paga. El operativo será como el de todos los miércoles y no vamos a permitir que nadie viole la ley”. Confirmaban, además, que reforzarán la seguridad tanto en el Congreso como en la Casa Rosada y que iban a controlar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que, cuando las movilizaciones son masivas, la ministra de Seguridad no suele desplegar el protocolo antipiquetes.