Ya está disponible la app para seguir los resultados de las elecciones legislativas 2025 

El Ministerio del Interior lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” , desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) , con el objetivo de facilitar el acceso a la información durante los comicios del domingo 26 de octubre. La herramienta oficial busca que cada ciudadano pueda consultar su padrón, revisar el paso a paso de la Boleta Única Papel (BUP) y seguir el recuento provisorio de votos en tiempo real.

A diferencia de versiones anteriores, esta aplicación concentra toda la información electoral en un solo lugar: desde los datos del establecimiento donde vota cada persona hasta las normas básicas sobre cómo emitir el voto correctamente. “Queremos que la ciudadanía acceda a información segura, clara y sin intermediarios”, señalaron desde la DINE.

Resultados en tiempo real y transparencia electoral

El domingo, a partir de las 21 horas, la app mostrará los resultados provisorios del escrutinio, que podrán filtrarse por provincia, categoría electoral e incluso por mesa. Además, se podrán consultar los telegramas digitalizados que serán contabilizados durante la noche. Este nivel de detalle, explicaron las autoridades, busca reforzar la transparencia del proceso y garantizar que los datos circulen por canales oficiales.

¿Qué se vota en las elecciones 2025?