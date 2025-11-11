Vouchers en lugar de planes 

​

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara el reemplazo de los planes sociales por un sistema de vouchers de capacitación con empresas privadas. Para esto negocia acuerdos con compañías que se ocupen de dar un entrenamiento orientado a la inserción en el mercado formal.

Fuentes cercanas a la ministra dijeron que la idea es poner en marcha el sistema piloto antes de fin de año, en el Centro de Formación de Capital Humano, para que el ministerio dé certificaciones de oficios y capacitaciones técnicas.

Su idea es que el Estado ponga la infraestructura -edificios y mantenimiento- y las empresas se encarguen de los contenidos y la instrucción. Entre las firmas que ya estarían en conversaciones para hacer las prácticas figuran Arcos Dorados, franquiciada de McDonald’s, y Sinteplast, dedicada a la fabricación de pinturas.

En las organizaciones sociales la noticia fue recibida con escepticismo. “Me parece una decisión que nada tiene que ver con la realidad del sector ni con la realidad del empleo en Argentina en este momento”, dijo Nicolás Caropresi, de la UTEP.

Con este gobierno, agregó “se han perdido alrededor de 250 mil empleos. Está claro que el problema no está en la falta de formación o ganas de trabajar, si no en que no existen políticas económicas y productivas que generen puestos de trabajo”.

Caropresi señaló además que “en todas las ramas de la economía popular organizada existe formación, en oficios, en derechos, en organización, pero el mercado no absorve a los trabajadores a pesar de sus capacidades”.

“Lo del voucher es una nueva manera de arremeter contra el sector más golpeado por la democracia argentina, que es el de los excluidos y descartados. Es una nueva forma, un nuevo poncho, para arremeter contra la organización popular, en momentos en que el gobierno avanza con el intento de imponer la reforma laboral”.