“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo” 

En Arroyito, una ciudad del este cordobés donde Javier Milei arrasó con el 80% de los votos, la fila en la puerta del municipio se extiende un poco más cada día. La gente busca salud pública, bolsones de comida, ayuda para pagar la luz o, simplemente, ser escuchada. “Votaron esta política de Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, lanzó el intendente Gustavo Benedetti. Su frase sintetiza la tensión que atraviesa a buena parte de los municipios cordobeses, forzados a contener sin recursos.

Benedetti pertenece al radicalismo y atraviesa su cuarta gestión al frente del municipio del este cordobés. En el encuentro con otros intendentes, organizado por un medio local, no disimuló su malestar. Aseguró que la situación en la calle hace cada vez más difícil la gestión. “Los vecinos quieren todo gratis: el hospital gratis, los impuestos gratis, el nicho del cementerio gratis, como en el kirchnerismo”, lanzó, sin rodeos.

Más adelante, remarcó lo difícil que resulta explicar el contexto sin ser señalado como opositor. “Se hace difícil explicarle a la gente, porque piensa que estás en contra del Presidente, pero no es eso”, aclaró. “Ahora, por ejemplo, una clínica que tenía 40 empleados echó a 20. ¿Y dónde creen que van a ir a buscar trabajo? Al hospital. Pero tampoco alcanza”, advirtió. Mientras tanto, Milei conserva una imagen positiva del 65%. “¿Cómo se gobierna así?”, se pregunta Benedetti. “No hay plata”: municipios replican el eslogan presidencial para denunciar el abandono nacional.

En la localidad cordobesa de San Marcos Sud, la intendenta Claudia Godoy fue más directa: colgó carteles en la calle para informar que el municipio ya no reparará el pavimento. “No hay plata”,repiten, con un sarcasmo que replica el eslogan presidencial.“Puse carteles que dicen que el municipio ya no se hará cargo del mantenimiento de las calles. No hay plata. Es el mismo mensaje que baja desde Nación”, sostuvo la jefa comunal en una radio local, para explicar la situación ante la viralización en redes sociales de los carteles. Godoy denunció que el Gobierno Nacional abandonó el mantenimiento de los caminos, y que el deterioro es cada vez más evidente. “Aunque tengamos vecinos cumplidores, hoy priorizan comprarle zapatillas al hijo antes que pagar una tasa municipal”, afirmó.

Corte de servicios, despidos y ajuste sin anestesia

Las consecuencias del ajuste nacional golpean con fuerza en todo Córdoba, y los intendentes, sin importar su signo político, están en la primera línea de un desgaste que crece a diario. El recorte de fondos, el cierre de programas y la paralización de obras dejaron a los municipios al borde del colapso.En Río Tercero, otro bastión radical, la crisis de Petroquímica dejó en la calle a 250 familias y mantiene a la ciudad en estado de emergencia social y laboral. El intendente Marcos Ferrer, presidente de la UCR provincial, pidió diálogo al gremio para evitar el bloqueo del polo industrial y sostener lo poco que queda activo. Al mismo tiempo, su espacio político analiza una alianza con La Libertad Avanza, reflejando cómo en este escenario las contradicciones no sólo aparecen, sino que se naturalizan.

Esta realidad revela una fractura profunda entre el voto popular y las demandas cotidianas . La paradoja es brutal: se sostiene un modelo de ajuste que recorta derechos y recursos, mientras la población sigue exigiendo servicios públicos gratuitos y atención urgente.