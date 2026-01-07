Voraz incendio arrasa Chubut: diez casas y varios vehículos destruidos

Un incendio forestal de gran magnitud afecta a Puerto Patriada, Chubut, desde el lunes al mediodía, destruyendo al menos diez viviendas y varios vehículos. Más de 700 personas, entre vecinos y turistas, fueron evacuadas de manera preventiva. Brigadistas de Chubut, Río Negro y Neuquén combaten las llamas con medios terrestres y aéreos, mientras se investigan las causas del siniestro.

El fuego comenzó el lunes al mediodía en la villa turística de Puerto Patriada, al norte de Chubut, y avanzó con gran velocidad, destruyendo al menos diez casas y varios vehículos. Según el intendente César Salamín, unas 700 personas —entre residentes y turistas— debieron ser evacuadas preventivamente. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales.

Operativo de emergencia y brigadistas en acción

El combate contra las llamas involucra a cerca de 230 brigadistas, incluyendo refuerzos provenientes de Río Negro y Neuquén, además de bomberos voluntarios, maquinaria vial y medios aéreos. Las altas temperaturas, la sequía extrema y el viento constante complican las tareas de control, mientras se habilitan cortafuegos y se protege el acceso único a la villa por la ruta provincial 33.

Condiciones climáticas y geografía complican el combate

El fuego avanzó durante toda la noche con múltiples frentes activos. Según el intendente Salamín, algunas viviendas eran prácticamente imposibles de defender debido a la cercanía del bosque, la sequía y la cantidad de focos ígneos. La geografía de Puerto Patriada, con un solo acceso, dificultó tanto la llegada de equipos de emergencia como la evacuación de vecinos y turistas.

Relación con incendios intencionales previos

Las autoridades investigan las causas del incendio. Horas antes se había registrado un incendio en Cholila, que fue confirmado como intencional. Peritos determinaron que se iniciaron dos focos separados por cuatro metros y que se utilizó combustible con aceite para acelerar la propagación de las llamas. La Fiscalía de Lago Puelo pidió colaboración ciudadana para aportar información que ayude a esclarecer el origen del fuego.

Impacto y logística de evacuación

En total, fueron evacuados alrededor de 600 vehículos, y las autoridades coordinaron la operación de manera ordenada, evitando víctimas. La situación sigue siendo crítica, con brigadistas y medios aéreos trabajando intensamente para contener las llamas y proteger la villa y sus alrededores.