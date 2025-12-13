Volvió a caer el empleo registrado en septiembre: se perdieron 10.700 puestos

La baja estuvo impulsada principalmente por la contracción del empleo asalariado privado. En los últimos cuatro meses se acumula una pérdida de 49.000 puestos, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.

El empleo registrado volvió a mostrar un retroceso en septiembre de 2025, con una pérdida total de 10.700 trabajadores, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Trabajo. La caída estuvo explicada fundamentalmente por la reducción del empleo asalariado del sector privado, que se contrajo un 0,1%, equivalente a unos 9.000 puestos menos declarados en el sistema de la Seguridad Social.

Con este nuevo descenso, el empleo asalariado privado acumula una pérdida de 49.000 puestos en los últimos cuatro meses, entre junio y septiembre de este año. El informe oficial atribuye esta merma a desvinculaciones y cesantías registradas principalmente en empresas medianas y grandes de los sectores industrial y comercial.

En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 trabajadores. La caída alcanzó a todas las categorías: el sector privado y el sector público retrocedieron ambos un 0,4%, lo que implicó 25.900 y 12.800 puestos menos, respectivamente, mientras que el trabajo en casas particulares se contrajo un 3,2%, con una pérdida de 14.700 empleos.

En contraste, el trabajo independiente mostró comportamientos dispares. La cantidad de monotributistas aumentó un 2,5%, con 53.200 nuevos aportantes, mientras que los trabajadores autónomos disminuyeron un 5,2%, lo que representó 21.200 personas menos. En términos mensuales, el trabajo independiente se mantuvo estable, ya que la caída de monotributistas sociales y autónomos compensó el leve crecimiento de los monotributistas comunes.

Si se toma como referencia noviembre de 2023, el empleo registrado privado pasó de 6.385.800 a 6.198.400 puestos, una reducción de 187.400 trabajadores. En el mismo período, el empleo público bajó en 70.100 puestos y el trabajo en casas particulares en 27.300. En sentido inverso, los monotributistas aumentaron en 126.100 personas, mientras que los autónomos se redujeron levemente.

El informe señala que en septiembre de 2025 se contabilizaron 10,05 millones de personas con empleo asalariado registrado —incluyendo sector privado, público y casas particulares— y 2,78 millones de trabajadores independientes. En términos mensuales, el empleo asalariado cayó un 0,1%, con bajas en el sector privado (-0,2%) y en casas particulares (-0,7%), mientras que el sector público mostró una leve suba del 0,1%.

Por actividad económica, seis sectores redujeron el empleo durante septiembre, entre ellos la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, la agricultura, el transporte, el comercio y la construcción. En tanto, pesca, suministro de electricidad, gas y agua, y enseñanza registraron incrementos, mientras que varios rubros de servicios se mantuvieron estables.

Finalmente, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró que en octubre de 2025 el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores creció un 0,1% mensual. Se trata de la primera variación positiva tras varios meses de caída, aunque en términos interanuales el empleo privado aún acumula una contracción del 0,9%, según el informe oficial.