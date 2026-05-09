Viviam Perrone pidió endurecer penas tras el caso de Cata en Plottier

La referente de Madres del Dolor se refirió al caso de la niña atropellada en Plottier y cuestionó la falta de sanciones efectivas para quienes protagonizan hechos viales graves. Además, reclamó el tratamiento urgente de un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado.

La fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor, Viviam Perrone, expresó su preocupación por el caso de Cata, la niña atropellada días atrás en Plottier, y reclamó modificaciones urgentes en la legislación penal para endurecer las penas en siniestros viales graves.

Durante una entrevista con una radio neuquina, Perrone sostuvo que resulta inadmisible que las consecuencias más severas recaigan únicamente sobre las víctimas y sus familias, mientras que en muchos casos los responsables permanecen en libertad e incluso continúan conduciendo.

“La vida de esta chiquita quedó modificada para siempre por este hecho vial”, expresó, al remarcar el impacto irreversible que generan estos episodios.

En ese contexto, relató además el caso de otra madre con la que mantuvo contacto recientemente: su hijo fue atropellado cuando tenía apenas ocho meses y, cuatro años después, continúa internado alternando tratamientos entre su provincia natal, Jujuy, y el Hospital Garrahan.

Perrone explicó que desde distintas organizaciones impulsan un proyecto de ley que propone que cuando existan tres o más agravantes en un siniestro vial, la pena mínima sea de cuatro años de prisión, lo que impediría la excarcelación automática o la posibilidad de condenas en suspenso.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobada por unanimidad, y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

La referente detalló que el texto incorpora nuevos agravantes, como conducir utilizando dispositivos electrónicos o hacerlo sin licencia habilitante, conductas que actualmente no agravan la figura penal.

Sin embargo, manifestó su malestar luego de recientes reuniones en el Congreso y en el Ministerio de Justicia, donde —según indicó— le comunicaron que el proyecto podría no avanzar en su forma actual porque el Poder Ejecutivo evalúa impulsar una propuesta alternativa.

“Todo es mejorable, pero esto ya fue votado por unanimidad en el Senado y estamos a un paso de modificar la ley. Si no se trata ahora, en septiembre pierde estado parlamentario”, advirtió.

Perrone reconoció que volvió de esas reuniones “con una mezcla de bronca y tristeza”, al considerar que se está demorando una reforma clave para garantizar justicia a las víctimas y evitar que hechos graves queden sin sanciones proporcionales.

Cadena Uno