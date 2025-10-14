Virginia Gallardo protagonizó un furcio al hablar de las cifras de la pobreza: “No me vengan a correr con la geografía” 

​

Virginia Gallardo, vedette y primera candidata a diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, protagonizó una discusión radial que se hizo viral por la calidad de su respuesta. Al ser consultada por el conductor, acerca de la existencia de 20 millones de pobres en el país, contestó: “Hay 35 y antes había 56, esa es la política que yo hago, no me vengan a correr con la geografía“. Luego, sinceró su desconocimiento al ser consultada por la situación económica: “Por lo pronto veo los números del día de hoy, ya mañana no sabemos en este país”, dijo. Sus dichos, rápidamente, generaron memes y burlas en las redes sociales.

Gallardo se vio obligada a referirse al “caso Loan”, el pequeño correntino desaparecido en Corrientes desde junio de 2024. “La ministra (Bullrich) tiene que hacerse cargo de la seguridad”, le exigió a la primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que en ese caso “Se hizo todo mal. Las fronteras no estaban controladas”.

En cuanto a su calidad como dirigente política, Gallardo dijo estar “dando lo mejor” y prometió “rodearse de los mejores”. No precisó si se refería a los cuadros de La Libertad Avanza, una especialidad que desde el propio círculo rojo le critican como punto débil, pero no dio un buen ejemplo al hablar de la política de seguridad, que junto a la “baja de la inflación” es un caballito de batalla de la campaña mileista.