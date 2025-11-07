Villarruel: “No robo, laburo mucho y no he realizado traición alguna” 

​

Era un tuit para informar una reunión institucional, pero fue el pretexto perfecto para los trolls libertarios renovaron sus críticas y la acusación de traición al presidente Javier Milei por parte de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente y yo no lo soy”, escribió la titular del Senado respondiendo a uno de sus atacantes de las redes. Es más, y como si se tratara de un mensaje con destino al despacho del primer piso de la Rosada, la vicepresidenta escribió: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”, dijo.

Todo comenzó cuando publicó en su cuenta de Instagram compartió una fotografía donde se la ve junto a la titular del Instituto estadounidense Counterpoint para la Política, la Investigación y la Educación: “Hoy mantuve un valioso encuentro en el Senado de la Nación con la Dra Shea Bradley-Farrell. Coincidimos en que fortalecer los lazos entre Argentina y Estados Unidos es clave para abrir nuevas oportunidades de cooperación en inversión, seguridad y desarrollo para nuestra región”. Hasta ahí todo tranquilo.

Antes de que desde la cuenta de Villarruel limiten los comentarios en la publicación, decenas de usuarios le recriminaron por la ruptura de las relaciones con Javier MIlei y su círculo, la foto compartida semanas atrás con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, su supuesto acercamiento al peronismo y hasta le sugirieron que debería renunciar. La vicepresidenta le respondió a algunos de ellos.

“Ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente y yo no lo soy” disparó, en respuesta a un usuario que la acusó de haber querido tomar mayor protagonismo: “Te creíste más que nuestro presidente y perdiste, el ego te consumió”. Hace una semana, la crisis en la relación entre Javier Milei y su segunda había sumado un nuevo capítulo virtual, después de que se conociera que ambos habían dejado de seguirse en Instagram, luego de los dichos de Santiago Oría, el encargado de la imagen audiovisual del Presidente, en los que aseguraba que Villarruel había solicitado que se cierre la escuela donde debía votar para no hacer la fila. Rumores que fueron desmentidos por la vice.

Otro de los usuarios la acusó de acercarse al peronismo, tras haber celebrado el Día del Héroe Formoseño junto a GIldo Insfrán. “Pensaba que estaba vacacionando con su gran amigo GIldo”, le recriminó una internauta. La funcionaria recogió el guante y apuntó contra los diferentes candidatos que integraron las listas de La Libertad Avanza provenientes del peronismo. “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas. Pero no estás preparado para esta charla. Saludos” respondió.

Por otra parte, no todo los comentarios fueron críticas. Algunos de sus seguidores la defendieron. “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”, señaló la vice y lo escrito se vio como una daga dirigida hacia el círculo íntimo de Milei.

La última de la ráfaga de respuestas que lanzó la vicepresidenta estuvo dirigida a una seguidora que le sugirió “dedicarse a otra cosa”. El comentario, en tono de reproche, buscaba poner en duda su continuidad en el cargo. Villarruel no lo dejó pasar: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, lo que es una condición en extinción”, replicó con ironía.

El intercambio cerró una serie de mensajes en los que la titular del Senado defendió su desempeño y cuestionó a quienes, desde el propio espacio libertario, la acusan de haberse alejado del rumbo del Gobierno.