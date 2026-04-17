Villa Allende instala portones para cerrar calles durante la noche y crece el debate vecinal

El municipio comenzó a colocar portones en calles secundarias que se cerrarán entre las 22 y las 6. La medida busca reducir delitos, pero generó cuestionamientos de algunos vecinos por posibles restricciones a la circulación.

La Municipalidad de Villa Allende comenzó a instalar portones en calles secundarias que serán cerrados durante la noche como parte de un plan de seguridad urbana que generó debate entre vecinos de la localidad cordobesa.

La medida contempla restringir el tránsito entre las 22 y las 6, mientras que durante el día las calles permanecerán abiertas.

El intendente Pablo Cornet presentó el primer portón, ubicado en el barrio Lomas Sur, y confirmó que se colocarán 13 estructuras en total, distribuidas en dos sectores de la ciudad. Según explicó, el objetivo es reforzar el control preventivo y reducir los hechos delictivos.

Desde el municipio aclararon que la iniciativa no implica el cierre total de los barrios. El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, sostuvo que se trata de una restricción parcial y que siempre quedarán corredores habilitados para la circulación y el ingreso de servicios de emergencia.

En ese sentido, aseguró que ambulancias y bomberos tendrán accesos garantizados y que el sistema contará con monitoreo mediante cámaras y lectoras de patentes. Además, indicó que se evaluarán situaciones particulares de vecinos con necesidades especiales para minimizar inconvenientes.

El intendente también señaló que el primer portón ya fue utilizado durante la noche y que solo puede ser abierto por el municipio o por los servicios de emergencia. Agregó que habrá móviles de seguridad asignados a la zona para reforzar los controles.

La medida generó opiniones divididas entre los vecinos, con algunos sectores que manifestaron resistencia por posibles limitaciones a la circulación. No obstante, Cornet afirmó que ya hubo presentaciones judiciales y que la Justicia falló a favor del municipio al considerar que no se vulnera la libre circulación.

Desde el Ejecutivo local defendieron la iniciativa como parte de una estrategia integral que incluye patrullaje, cámaras y drones, y aseguraron que el objetivo es disminuir la cantidad de delitos y mejorar la seguridad en los barrios alcanzados.