Vía libre al Presidente para insultar a un nene con autismo 

​

En una resolución alineada con el violento clima de época, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4 rechazó este lunes el pedido de la familia de Ian Moche para que el presidente Javier Milei elimine la publicación en la red social X en la cual agredió al niño con autismo, quien tiene apenas 12 años.

“¿El presidente, agredió al menor? Me anticipo a decir que discrepo con el alcance que en la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del mismo, en la medida que se expone”, dice la resolución, firmada por el juez Alberto Osvaldo Recondo.

De esta forma, el magistrado le dio la razón al presidente Milei, quien días atrás se negó a eliminar el posteo argumentando que acceder al pedido del niño limitaría su libertad de expresión, al tiempo que se justificó diciendo que el mensaje se difundió desde su cuenta personal y que Ian Moche, en su rol de activista, debía aceptar el debate.

Noticia en desarrollo.