Ventas por Reyes Magos crecieron apenas 0,5% y muestran consumo cauteloso

Las ventas de comercios pymes subieron levemente frente a 2025, pero con ticket promedio más bajo y fuerte uso de tarjetas. Indumentaria y calzado cayeron, mientras librerías lideraron el crecimiento.

Las ventas de los comercios minoristas pymes por Reyes Magos 2026 registraron un incremento interanual de apenas 0,5%, medido a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El estudio, que incluyó a 209 comercios de 30 ciudades del país, indicó que la celebración presentó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados claramente inferiores a los de Navidad. Pese a las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2×1 y financiación en cuotas–, la baja demanda se mantuvo.

El ticket promedio de este año fue de $36.656, lo que representa una caída real del 41,9% respecto a 2025 ($48.081), ajustando por inflación. Según CAME, esto evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero de menor valor, con predominio de regalos económicos.

Comportamiento por rubros:

Indumentaria: cayó 2,5% interanual. Las compras se concentraron en liquidaciones y precios bajos, con promociones y financiamiento que apenas lograron impulsar las ventas.

cayó 2,5% interanual. Las compras se concentraron en liquidaciones y precios bajos, con promociones y financiamiento que apenas lograron impulsar las ventas. Calzado y marroquinería: bajó 1,1%, con ticket promedio de $45.727. Se vendieron principalmente productos básicos y deportivos, apoyados casi exclusivamente en tarjetas.

bajó 1,1%, con ticket promedio de $45.727. Se vendieron principalmente productos básicos y deportivos, apoyados casi exclusivamente en tarjetas. Juguetería: creció 0,9%, aunque la mayor parte de las compras fueron de menor valor, a pesar de un ticket promedio de $44.851.

creció 0,9%, aunque la mayor parte de las compras fueron de menor valor, a pesar de un ticket promedio de $44.851. Equipos de audio y video, celulares y accesorios: subió 1,1%, concentrándose en productos de bajo y mediano precio, con fuerte uso de tarjetas y escaso efectivo.

subió 1,1%, concentrándose en productos de bajo y mediano precio, con fuerte uso de tarjetas y escaso efectivo. Librerías: fue el sector de mejor desempeño, con un incremento de 5% y ticket promedio de $30.374, sostenido por un público fiel y promociones selectivas.

Según los comerciantes, el uso de tarjetas de crédito predominó ampliamente, mientras que efectivo y débito prácticamente desaparecieron, reflejando la falta de liquidez de los consumidores. Además, la cercanía con otras fechas de gasto y la competencia del canal online limitaron la efectividad de las promociones.

En general, Reyes 2026 mostró un consumo más cauteloso que Navidad, con compras enfocadas en precios bajos y regalos económicos, a pesar de la amplia disponibilidad de beneficios financieros y promociones en todos los rubros.