Ventas minoristas pyme cayeron 5,6% interanual en febrero

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el consumo minorista volvió a mostrar una retracción en febrero. Aunque hubo una leve mejora mensual impulsada por el inicio de clases, el sector acumula una caída del 5,2% en lo que va del año.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6% a precios constantes, de acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Pese al retroceso frente al mismo mes del año pasado, el relevamiento mostró una suba mensual del 2,6%, impulsada principalmente por el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, este repunte no logró revertir la tendencia negativa del sector, que acumula una retracción del 5,2% en lo que va de 2026.

En cuanto a la situación de los comercios, el 52,6% de los empresarios consultados señaló que su actividad se mantuvo estable en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, el 38,8% indicó un deterioro, porcentaje que aumentó respecto del relevamiento de enero.

Las proyecciones a un año muestran un escenario moderado: el 46,6% de los comerciantes cree que la situación se mantendrá igual, mientras que el 42,9% espera una mejora y el 10,5% prevé un empeoramiento.

Respecto a la inversión, el informe señala que el 57,6% de los empresarios considera que el contexto actual no es adecuado para realizar desembolsos, frente a un 15,5% que lo evalúa como oportuno y un 26,9% que aún no tiene una postura definida.

El análisis por rubros mostró que seis de los siete sectores relevados cerraron febrero con resultados negativos. Las mayores caídas se registraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). La única excepción fue Farmacia, que mostró un leve crecimiento interanual del 0,3%.

El informe también señala que el consumo se concentró principalmente en bienes de primera necesidad y artículos escolares, lo que refleja una reorganización del gasto de los hogares. Además, los clientes priorizaron ofertas y opciones de financiamiento para sostener sus compras.

Desde la entidad advirtieron que los costos operativos y la presión tributaria continúan afectando la rentabilidad de los comercios, en un escenario donde la recuperación dependerá en gran medida de la mejora del poder adquisitivo y de una mayor previsibilidad en los costos del sector.