Vecinos reclamaron respuestas tras el derrumbe en Parque Patricios

Familias evacuadas del complejo habitacional volvieron a concentrarse frente al predio para exigir explicaciones a la empresa Constructora Sudamericana (COSUD). Aseguran que repetirán la protesta todos los sábados hasta poder regresar a sus departamentos.

Vecinos afectados por el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, realizaron este sábado un “abrazo” simbólico al predio para reclamar respuestas por parte de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD), responsable del desarrollo del edificio.

La convocatoria se realizó cerca del mediodía en la esquina de Ástor Piazzolla y Montesquieu, a pocos metros del estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde residentes del complejo y vecinos del barrio se reunieron para expresar su preocupación por la situación que atraviesan desde el colapso estructural.

“Fue muy emotivo. Se sumó gente del barrio también”, relató una de las damnificadas que participó de la concentración. Al igual que otros residentes, todavía no pudo regresar a su vivienda desde el derrumbe ocurrido días atrás.

Los reclamos de los vecinos

Durante la protesta, los residentes plantearon tres pedidos centrales:

que se determinen responsabilidades por el colapso del edificio;

por el colapso del edificio; obtener respuestas de la empresa constructora ;

; y saber cuándo podrán volver a sus hogares.

Además, anticiparon que repetirán la convocatoria todos los sábados frente al complejo hasta que exista una solución para las familias afectadas.

Más de 500 personas evacuadas

El incidente ocurrió cuando cedió una losa en el sector del estacionamiento subterráneo, lo que obligó a evacuar de manera preventiva a cientos de residentes mientras se realizaban las primeras inspecciones técnicas.

Según estimaciones de los propios vecinos, unas 500 personas debieron abandonar sus departamentos, correspondientes a alrededor de 175 viviendas.

El derrumbe también provocó importantes daños materiales, entre ellos la destrucción de varios vehículos que estaban estacionados en el subsuelo al momento del incidente.

Pericias para determinar las causas

Tras el colapso, especialistas en ingeniería y arquitectura comenzaron a analizar distintas hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas posibles fallas estructurales, problemas en la ejecución de la obra, filtraciones de agua o deficiencias en el diseño.

Las pericias también buscan establecer si el problema se limita al sector donde ocurrió el derrumbe o si podría existir riesgo en otras partes del edificio.

Mientras tanto, los residentes continúan alojados provisoriamente en hoteles del centro de Buenos Aires, a la espera de definiciones sobre el estado del complejo y los plazos para un eventual regreso a sus viviendas.