Vanina Biasi fue procesada por sus declaraciones contra el Estado de Israel 

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada nacional de izquierda Vanina Biasi (FITU-PO) por violación a la ley antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de tuits de 2023 en los que la legisladora calificó de “genocida” al Estado de Israel, lo comparó con el régimen nazi y lo culpó de una avanzada militar que equiparó al Holocausto. En la resolución de este lunes, el magistrado también le trabó a Biasi un embargo por diez millones de pesos.

Los tuits de Biasi, analizó Rafecas en su decisión, violan el artículo 3 de la ley 23.592, que dice: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas…”.

Según Rafecas, las publicaciones de Biasi de 2023 “configuran una acción discriminatoria que alienta al odio contra la comunidad judía”, son antisemitas y superaron con creces los límites de la libertad de expresión.

“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto, ya que puede ser legítimamente limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales. En este sentido, las manifestaciones que fomentan el odio, la violencia o la discriminación pueden quedar fuera de su amparo, pues atentan contra los valores democráticos y los derechos de terceros”, sostuvo el juez en la resolución de este lunes.

“Al analizar las publicaciones, se puede observar que sus manifestaciones no pueden ser tenidas por meras críticas dirigidas hacia las autoridades temporales o al gobierno israelí por sus acciones o sus políticas circunstanciales, extremo que llevaría a considerar el caso como enmarcado en la libertad de expresión”, observó Rafecas.

Por el contrario, consideró el juez, “a través de mensajes de marcado contenido antisemita, la nombrada caracteriza directamente al Estado de Israel (no simplemente a su gobierno o autoridades temporales), y al sionismo, como genocida y nazi, como ocupantes de un territorio (desconociendo sus derechos al mismo), y como autor de un apartheid.”

La causa se inició por una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli contra Biasi por tuits publicados en 2023, en los que para el funcionario judicial la diputada “abusó del derecho constitucional de la libertad de expresión”. Según consideró entonces el fiscal, las expresiones de la legisladora “tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas…”.

Entre otros puntos, Stornelli advirtió sobre las expresiones de Biasi respecto de la liberación de la niña Emily Hand -relató Rafecas sobre la presentación del fiscal-, quien se encontraba cautiva en manos de la Organización Hamas: “Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento…”, dijo Biasi sobre ese hecho.

Stornelli también apuntó contra el tuit de la diputada que afirmaba: “el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”. Y otro que decía: “Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

Tras conocer la resolución de Rafecas, Biasi publicó un descargo en sus redes sociales. “La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. ‘Justicia independiente’ es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi”, denunció.

https://twitter.com/vaninabiasi/status/1909261179567976801

Y agregó: “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio. Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte”.

En su tuit, la diputada comunicó que apelará el fallo, ya que “coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y banaliza el antisemitismo”. Y señaló, en ese sentido: “Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo”.

“Mientras Rafecas avanza en decir que atacar el discurso de Israel es ‘exceso de libertad de expresión’ quizá quieran callarme también por denunciar que hoy Israel está mintiendo sobre el asesinato de una delegación humanitaria en Gaza. Aprovecharé este nuevo capítulo de calumnias y censuras contra mi persona para alzar la voz con más fuerza aún para denunciar las mentiras del Estado criminal de Israel y de sus socios y encubridores”, agregó más tarde en un nuevo descargo.