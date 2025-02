Vacunas, fondos y apoyo en catástrofes: las consecuencias que enfrenta Argentina al salir de la OMS 

​

Con la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Argentina podría perder acceso al fondo que le permite comprar vacunas e insumos sanitarios a precios más económicos y garantizar su disponibilidad y dejaría de recibir apoyo en programas de enfermedades transmisibles, salud mental, maternidad e infancia. El capricho ideológico de seguir los pasos de Donald Trump no es gratuito: el país no recibirá cooperación ni apoyo técnico ante otra eventual pandemia, se debilitará el abordaje de las enfermedades raras y en caso de catástrofes naturales no contará con la ayuda de unidades especializadas.

En resumen, una vez que el ultraderechista Javier Milei le ponga el gancho al decreto, Argentina quedaría aislada de actualizaciones sanitarias y proyectos permitan mejorar la calidad sanitaria. La retirada cortará además una relación de casi ocho décadas: Argentina adhirió a la OMS en 1948, hace 77 años, tras la votación de la ley 13.211. Y si bien el gobierno argumenta que podría sostener el acceso a fondos para vacunas e insumos sanitarios a través de su presencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) – vinculada a la OMS, pero dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) -, expertos del amplio abanico político expresaron un rechazo colosal a la medida, que según el portavoz Manuel Adorni “le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto de intereses que requiere Argentina”. Con su habitual tono monocorde, Adorni dijo que el país tendría “mayor disponibilidad de recursos”. Sin embargo, no dio mayores precisiones. Fin.

La salida de la OMS implica dejar de concebir a la salud pública con una mirada global de los muy variados problemas sanitarios que puede enfrentar un país, una región o el planeta entero, desde una enfermedad concreta, la actualización de una vacuna de aplicación anual, una epidemia como el dengue o una pandemia como el Covid-19. “Una verdadera muestra de terraplanismo sanitario”, alertó la fundación Soberanía Sanitaria. “Afecta a la salud de todas las personas que vivimos en Argentina”, concluyó la Fundación Huésped. Leonel Tesler, médico sanitarista e integrante de Soberanía Sanitaria, dijo a Página|12> que “no formar parte de la OMS es salirse de la definición de la salud como un derecho”. Para el especialista, implicaría correrse de la idea de igualdad en el acceso al derecho a la salud de los diferentes grupos poblacionales “desde las mujeres a las diversidades que, como venimos escuchando en estos últimos días, son un blanco que tiene el gobierno para toda su violencia”.

Cuando Milei bancaba la cuarentenaLa decisión que adoptó Milei era esperable, bastaba con escuchar sus ataques a la OMS y a las Naciones Unidas en los últimos cuatro años, aunque fue apurada tras la asunción de Trump como presidente estadounidense, en otro guiño al magnate, que en unos días podría sumar otro paso si Argentina, como dio a entender el gobierno, se marcha del Acuerdo de París contra el cambio climático. “Nunca olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma cometer en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia”, dijo Milei al justificar la salida de la OMS. Curiosidades del destino: el 19 de marzo de 2020, horas antes de que Alberto Fernández decretara al aislamiento social, preventivo y obligatorio, Milei elogiaba el accionar del gobierno al sancionar a quienes no cumplían la cuarentena. La frase textual de Milei en una entrevista con el canal Crónica TV: “Los irresponsables que andan por la ruta y un montón de gente, digamos. Lo que vos tenés que hacer, porque cuando tenés un enfermo de estas características genera una externalidad negativa sobre el resto. O sea, vos contagiás a otro. Tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que tenés que hacer es alinear los incentivos. Ahí actuó bien el gobierno, fue brillante. ¿Vieron el caso del italiano? Es brillante, es lo que debería hacer el gobierno: mostrar que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, les va a caer con toda la fuerza del Código Penal. Ahora cuando el tipo esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y no hace la cuarentena, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. ¿Y entonces qué va a hacer? Y, se va a cuidar”. https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9dmjz6

Vacunas, tratamientos, fondos y recursos: qué se pierde Argentina al salir de la OMS “La salud tiene muchas veces una dimensión internacional. Si pudiésemos coordinar de muchos países las acciones que se toman para controlar una pandemia sería mucho más fácil controlarla. Y es cierto que hay mucho para criticar al desempeño de la OMS en el manejo de la pandemia. Pero hay que ver cómo se mejora el funcionamiento y no salir y que cada uno se arregle como pueda”, dijo Tesler. Y agregó que desarticularse de otros países “lleva a un caos importante, pero especialmente a que se corran más riesgos de estar más expuestos a distintas epidemias”.

Si bien la OMS no financia a los Estados, para Tesler se corre el riesgo de perder el acceso a programas esenciales, desde el fondo rotatorio y estratégico que permite ahorrar millones de dólares para comprar tecnología e insumos sanitarios, hasta quedar afuera de redes internacionales para mejorar las prácticas y capacidades sanitarias argentinas. También se podría perder el rol de los laboratorios especializados argentinos en materia de vigilancia internacional de agentes infecciosos, del mismo modo que se podría perder acceso a información en tiempo real sobre la circulación de agentes infecciosos y emergencias en salud pública. También el apoyo a programas de enfermedades transmisibles, salud mental y vacunas. “Si hay un nuevo problema de dimensión internacional vamos a estar más expuestos a que los resultados sean peores”, lamentó Tesler.

A pesar de las implicancias que tendrá la salida de la OMS, el Gobierno insiste en que no habrá consecuencias económicas, y argumenta que las compras de vacunas e insumos críticos se podrían hacer mediante la OPS, a la que, por ahora, no han renunciado. Así que, según argumentaron, la compra de medicamentos seguirá vigente y no va a haber ningún problema. Además, prometen que no estar en la OMS no implicará dejar de seguir lineamientos internacionales. Sin embargo, la preocupación entre los médicos no cesa. Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz y uno de sanitaristas que integró el comité de expertos de Alberto Fernández durante la pandemia, le dijo a la 750 que la medida obedece a cuestiones ideológicas y no a políticas sanitarias. “Es una copia berreta y servilista del gobierno de Trump”, lanzó, indignado, además, con la persecución del gobierno a los médicos que colaboraron en la lucha contra el Covid-19. Tesler también duda de lo que pueda suceder: “Es difícil pensar qué podría pasar. Hasta ahora, con altibajos, deficiencias y aciertos se sostenían distintos dispositivos. Hay que ver, con esta retirada de todo auxilio que hace el gobierno nacional a las provincias, qué pasará si las provincias se ven limitadas en su capacidad de respuesta”.