Uno por uno: así votó cada diputado para sostener el veto al aumento jubilatorio 

La oposición no logró los dos tercios que necesitaba para dar vuelta el veto del presidente Javier Milei a la ley de incremento excepcional y de emergencia a las jubilaciones y pensiones. Con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes, la votación resultó en negativo para los miles de jubilados y jubiladas que perciben un haber mínimo y que sostienen una marcha histórica cada miércoles en las inmediaciones del Congreso. La ley aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y disponía el incremento del bono extraordinario de 70 mil pesos a 110 mil pesos.

Cabe resaltar que 249 diputados se encontraban presentes en sus bancas y que la mayoría especial requería 166 votos a favor de la insistencia de la ley. Desde la oposición, denunciaron “aprietes” a los diputados que responden a las gobernaciones, incluso hasta minutos antes de votar. De esta manera, representantes de Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Neuquén votaron en contra, se abstuvieron o estuvieron ausentes a la hora de la votación.

Quiénes votaron en contra de insistir con la ley

En contra de la insistencia votaron, 35 de los ahora 36 integrantes de La Libertad Avanza; 29 de los 35 integrantes del Pro; los 6 de Liga del Interior; los 2 santafesinos de Futuro y Libertad; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos; el fueguino Ricardo Garramuño; la tucumana Paula Omodeo; y la cordobesa del MID, María Cecilia Ibáñez. También los mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y sus compañeros de bancada: Atilio Benedetti, Soledad Carrizo y Gerardo Cipolini. Por su parte, el santacruceño José Luis Garrido también fue por la negativa. En el mismo sentido, votó Francisco Morchio de Encuentro Federal, quien responde a Rogelio Frigerio.

Los que se abstuvieron o se ausentaron

Respecto a las 6 abstenciones, 5 fueron puramente colaboración de las gobernaciones de Entre Ríos y Misiones: Marcela Antola de Democracia para Siempre que responde al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio; y Alberto Arrua, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik de Innovación Federal que están alienados a Hugo Passalacqua. La otra abstención fue de María Eugenia Vidal.Por último, entre los 8 ausentes se cuentan a Agustín Domingo de Innovación Federal, que responde a Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. Tampoco estuvo Tanya Bertoldi, diputada nacional de Unión por la Patria, dialoguista del gobernador neuquino Rolando Figueroa.Estuvieron ausentes tanto en la votación de aumento a jubilaciones como en la de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; y el catamarqueño de Unión por la Patria, Dante López Rodríguez.

Asimismo, no estuvieron presentes: el santiagueño José Gómez- que según El Parlamentario enfrenta un problema de salud-, la misionera Florencia Klipauka de La Libertad Avanza, el formoseño Gerardo González de Coherencia y Silvia Lospennato del Pro.

Así votó cada diputado para sostener el veto a la ley de aumento jubilatorio:https://drive.google.com/file/d/1HFYWlICDp3nqa8VvbiEo5asKxKzymKOk/view?usp=sharing