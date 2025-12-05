Uno de cada tres jóvenes aprende sobre dinero en redes sociales: desafío para la educación financiera

Según el informe “El valor de aprender”, uno de cada tres jóvenes de 16 a 24 años en Argentina recurre a redes sociales y finfluencers para aprender sobre finanzas, mientras el 86% no recibió educación financiera en la escuela. El estudio advierte sobre riesgos de estafas digitales y destaca la importancia de formar jóvenes preparados para tomar decisiones financieras responsables.

En un contexto de transformación digital acelerada, las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de educación financiera para los jóvenes. Según el informe “El valor de aprender”, elaborado por Santander junto a IPSOS en 10 países de Europa y América, uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 24 años recurre a plataformas digitales para aprender sobre finanzas, desplazando a los métodos tradicionales de enseñanza.

La realidad en Argentina

En nuestro país, el fenómeno tiene especial relevancia: mientras el 33% de los jóvenes consulta redes sociales o creadores de contenido, el 86% asegura no haber recibido educación financiera en la escuela. Aun así, el 91% considera que padres y escuelas deberían garantizar esta formación.

El estudio también evidencia la exposición de los jóvenes a riesgos digitales: 7 de cada 10 fueron víctimas de intentos de estafas online, y casi 1 de cada 4 cayó efectivamente en fraudes digitales.

Brecha entre percepción y conocimiento

El informe revela una paradoja: aunque el 61% de los encuestados asegura tener conocimientos financieros, solo el 11% se siente realmente informado. En Argentina, apenas el 27% respondió correctamente una pregunta sobre inflación, reflejando la brecha entre lo que creen saber y el conocimiento real.

Beneficios y barreras de la educación financiera

El 95% de los encuestados reconoce los beneficios de recibir educación financiera:

64% : ayuda a tomar mejores decisiones

: ayuda a tomar mejores decisiones 59% : permite gestionar dinero y deudas

: permite gestionar dinero y deudas 40%: reduce el estrés financiero

Sin embargo, persisten barreras: el 44% menciona el costo y el 31% la falta de tiempo como motivos para no capacitarse formalmente.

Redes sociales y finfluencers

Ante la ausencia de espacios formales, las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para los finfluencers, que ofrecen consejos rápidos y tutoriales financieros. El informe advierte que, sin educación crítica, esta información puede derivar en desinformación y riesgos económicos.