Uno de cada cuatro deudores está en mora: más de 5,3 millones de argentinos tienen problemas para pagar sus deudas

Un informe basado en datos del Banco Central reveló que el 26,9% de las personas con financiamiento registra atrasos en sus pagos. Los jóvenes, los sectores de menores ingresos y algunas provincias del norte del país aparecen entre los más afectados.

Más de 5,3 millones de argentinos se encuentran en situación de mora tardía dentro del sistema financiero ampliado, según un informe elaborado por la consultora Analytica en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INDEC. La cifra representa al 26,9% de las personas que mantienen algún tipo de financiamiento activo.

Actualmente, cerca de 19,8 millones de personas poseen deudas con bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de crédito, comercios y otras entidades financieras. En conjunto, el endeudamiento de los hogares alcanza los $74,2 billones, equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio señala que el 82,4% del volumen total de deuda está concentrado en bancos, mientras que las fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades no financieras el 7,5%. Sin embargo, al analizar la cantidad de personas con incumplimientos, el panorama resulta más preocupante: más de uno de cada cuatro deudores presenta atrasos significativos en sus obligaciones.

Las diferencias también se observan según el tipo de entidad acreedora. En el sistema bancario, la mora alcanza al 19,2% de los clientes. Entre quienes operan exclusivamente con fintech, el porcentaje asciende al 28,9%. En tanto, en mutuales, comercios y otras entidades no financieras la irregularidad llega al 96,4% de los deudores.

El informe además refleja fuertes disparidades regionales. San Juan encabeza el ranking de morosidad con el 36% de los deudores en situación irregular, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%). En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra la tasa más baja, con el 16,1%.

Los jóvenes de entre 18 y 30 años aparecen como uno de los grupos más comprometidos. En esa franja etaria, la mora se acerca al 40%, en un contexto marcado por mayores dificultades para acceder a empleos formales y una creciente dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos.

La situación también golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Entre los monotributistas de la Categoría A, el 17,9% registra mora tardía, mientras que en la Categoría K, correspondiente a los mayores niveles de facturación, el porcentaje desciende al 8,5%.

Según los especialistas, el escenario refleja una combinación de endeudamiento elevado, pérdida de capacidad de pago y dificultades económicas persistentes para amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores con menores ingresos.