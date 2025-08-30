Una voz que tiene impacto profundo en la Casa Rosada 

​

Rostros serios fueron los que se vieron durante toda la tarde en la Casa Rosada. No era para menos, la aparición de audios con la voz de Karina Milei generó un fuerte cimbronazo en el gobierno acosado por el protagonismo que tienen en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Indis). Un motivo más que suficiente para que se convocara una reunión de emergencia con la participación del vocero Manuel Adorni, el asesor presidencial Santiago Caputo, los abogados Sebastián Amerio y Santiago Viola en busca de una estrategia que contenga estos daños. Adorni calificó la difusión de esos pocos segundos como “un escándalo sin precedentes”.

Los dos audios distribuidos son cortos y duran apenas unos segundos. Sin embargo, en un contexto donde el gobierno demostró su incapacidad para contener las consecuencias negativas de las coimas en la Andis, todo hace prever que el escándalo tiende a crecer y no a diluirse.

En el tuit que publicó, el vocero Adorni da a entender la ubicación donde la voz de la hermana presidencial pudo haber sido grabada: “Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Este reconocimiento, según trascendió, desató un estado de tensión y desconfianza porque aunque posiblemente se termine responsabilizando al kirchnerismo de esta filtración, lo cierto es que más de uno puede pensar que los que grabaron a la hermana presidencial son más propios que extraños. Y eso es un dato más que comprueba la intensa interna que vive el gobierno en su interior.

El primer audio solo dice “no vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. La segunda grabación, apenas un poco más extensa que la primera, dice: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. Según Carnaval Stream, donde se difundieron los audios, la grabación tendría una duración de 50 minutos.

En rigor, los audios no representan un compromiso con la denuncia de coimas y tampoco con el caso de la criptoestafa $LIBRA. Más bien puede inferirse, sobre todo en el primero, que hay un reconocimiento de las internas intestinas de la Rosada, pero lo más evidente es que tocó un nervio muy sensible para el Presidente. La reacción que tuvieron las principales espadas libertarias lo confirman.

Los dos fragmentos fueron dados a conocer por el periodista Mauro Federico. Este dijo que incluso trascendió la versión de un intento por evitar su difusión a través de una impactante oferta de dinero. El periodista no identificó a la persona, solo dijo que se trataba de alguien muy cercana a Karina Milei. En los mentideros políticos se hablaba ayer de que sea una legisladora porteña de La Libertad Avanza.

Javier Milei, como es su costumbre, habló a través de un retuit en las redes sociales. Por caso, tomó el tuit del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que escribió “no vamos a retroceder” a modo de respaldo al tuit de Adorni.

Mientras intentan detectar al topo que grabó a la hermana presidencial, Adorni usó X para darle un tinte electoralista a estas grabaciones: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.