“Una verdadera bomba de tiempo”: la advertencia de Cristina Kirchner por el modelo de Milei 

La expresidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei tras la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026 y prometió que “lo peor ya pasó“. “Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?”, escribió la titular del Partido Justicialista en sus redes sociales y calificó el presente económico del país como “una verdadera bomba de tiempo“.

“Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase”, continuó la exmandataria al señalar las similitudes del programa económico actual con el del gobierno de Juntos por el Cambio.

Respecto del equilibrio fiscal tan celebrado por el mandatario ultraderechista, la principal referente de la oposición lanzó: “¡Bingo hermano! Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111″. “Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”, marcó Kirchner respecto del prometido recorte para la “casta” y el reciente escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y su entorno más cercano.

Finalmente, la expresidenta remarcó el cambio en el tono y la forma de expresarse de Milei, quien en la cadena nacional de este lunes por la noche dejó de lado los insultos y los gritos que suelen formar parte de sus exposiciones públicas, aunque le dejó una advertencia. “Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo“. “Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”, cerró la dos veces presidenta de la Argentina.