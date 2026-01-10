Una provincia multará con $500.000 a quienes conduzcan un auto tomando mate

La provincia de Mendoza aplicará fuertes sanciones a quienes conduzcan con una mano fuera del volante para tomar mate, café o líquidos, con multas de hasta $500.000. En Córdoba, las autoridades aún no confirmaron medidas, aunque alertan sobre los riesgos de distracción al conducir.

Tomar mate mientras se conduce ahora es considerado una falta grave en Mendoza. La provincia sancionará a los conductores que sean sorprendidos manipulando bebidas u otros objetos que desvíen la atención, según la Ley de Tránsito vigente desde 2018. Las multas alcanzan 1.000 unidades funcionales, equivalentes actualmente a $500.000.

Orlando Corvalán, director de la unidad ejecutiva de seguridad vial mendocina, explicó: “No es el mate en sí, sino la distracción que implica, lo mismo que tomar agua o café”. Además, aclaró que las sanciones solo pueden ser aplicadas por agentes de tránsito presenciales, ya que no existen cámaras que detecten esta conducta en movimiento.

En diciembre pasado, un accidente fatal recordó la relevancia de esta medida: una pareja despistó cuando el conductor recibió un mate de su acompañante, provocando un siniestro de consecuencias trágicas.

Córdoba evalúa medidas pero no confirma sanciones

En contraste, Córdoba todavía no definió si aplicará multas similares. Consultadas las autoridades provinciales, no emitieron una respuesta oficial. Aun así, la preocupación por la seguridad vial y la distracción al volante es compartida.

Esto evidencia que, mientras Mendoza regula estrictamente la conducta, Córdoba mantiene un marco legal flexible, dejando en manos de los conductores la decisión de evitar riesgos.

La Ley Nacional de Tránsito y la conducción moderna

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, actualizada en marzo de 2025, establece que en la conducción convencional se deben mantener ambas manos en el volante, salvo cuando se activen otros comandos esenciales, como el cambio de marchas. La norma también contempla la tecnología actual de autos con sistemas de asistencia al conductor (ADAS), que pueden ayudar a reducir distracciones, aunque no reemplazan la atención del conductor.

Los niveles de automatización se clasifican así:

Nivel 0: Conducción totalmente manual, sin asistencia.

Conducción totalmente manual, sin asistencia. Nivel 1: Asistencia parcial en funciones específicas como dirección o frenado.

Asistencia parcial en funciones específicas como dirección o frenado. Nivel 2: Automatización parcial, con capacidad de realizar simultáneamente más de dos funciones bajo supervisión del conductor.

Actualmente, los autos de nueva generación con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alertas de fatiga, están diseñados para mejorar la seguridad, aunque tomar mate sigue siendo una distracción que el conductor debe evitar.

Consejos de seguridad: prevenir antes que sancionar

Especialistas en seguridad vial recomiendan:

Evitar beber líquidos o comer al volante.

Mantener ambas manos sobre el volante en todo momento.

No manipular pantallas táctiles ni dispositivos que desvíen la atención.

Aunque algunos conductores creen que los sistemas modernos los “protegen”, la prevención personal sigue siendo la clave para reducir accidentes.