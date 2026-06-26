Una familia necesita ganar más de $4,1 millones para integrar el 10% con mayores ingresos en Argentina

Un informe del INDEC reveló que los hogares deben superar los $4.120.000 mensuales para formar parte del decil más alto de ingresos. También mostró que la desigualdad aumentó durante el primer trimestre de 2026.

Una familia argentina necesita percibir ingresos mensuales superiores a $4.120.000 para integrar el 10% de los hogares con mayores recursos del país, según el informe sobre distribución del ingreso correspondiente al primer trimestre de 2026 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el organismo, ese es el piso para ingresar al décimo decil de ingresos, donde los hogares perciben entre $4.120.000 y $45.000.000 por mes. En ese segmento, el ingreso promedio alcanza los $6.732.547 mensuales y concentra el 31,2% del ingreso total de los hogares relevados en los principales aglomerados urbanos del país.

En el extremo opuesto, el primer decil —que reúne al 10% de los hogares con menores ingresos— registra ingresos familiares de entre $12.000 y $600.000, con un promedio de $426.981 mensuales.

El informe también refleja la amplitud de la brecha entre ambos extremos de la distribución. Mientras el noveno decil reúne ingresos de entre $3.000.000 y $4.120.000, el décimo concentra hogares cuyos ingresos pueden multiplicar varias veces ese umbral.

El INDEC señaló además que el 61,9% de la población percibió algún tipo de ingreso durante el primer trimestre de 2026. El ingreso promedio individual fue de $1.153.457, aunque existen importantes diferencias según el nivel de ingresos y el género. Los hombres registraron un ingreso promedio de $1.352.247, mientras que el de las mujeres fue de $959.030.

En el caso de las personas ocupadas, el ingreso promedio fue de $1.104.227, con una mediana de $900.000, lo que significa que la mitad de los trabajadores percibe ingresos inferiores a ese valor.

El organismo también informó que la mayor parte de los recursos de los hogares proviene del trabajo. En promedio, el 77,7% de los ingresos familiares corresponde a actividades laborales y el 22,3% restante a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.

Por último, el informe confirmó un leve aumento de la desigualdad. El coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la diferencia de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se mantuvo en 15 veces.