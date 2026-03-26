Un policía salvó a un nene segundos antes de que lo atropellara un tren: contó su experiencia para Neuquén

El efectivo Pablo Luna rescató a un menor que había quedado sobre las vías justo cuando se aproximaba una formación. El dramático momento quedó registrado en video.

El efectivo policial que protagonizó un acto heroico en la provincia de Córdoba al rescatar a un niño que se encontraba sobre las vías del tren, a escasos segundos de ser embestido por una formación en movimiento, contó su experiencia para una radio neuquina.

El protagonista fue Pablo Luna, de 37 años, quien realizaba tareas de prevención en la zona, vinculadas al control del paso ferroviario y la seguridad en los barrios cercanos.

Según relató, el hecho ocurrió cuando el maquinista comenzó a hacer sonar insistentemente la bocina. Al girar la cabeza, el efectivo advirtió la presencia del menor sobre las vías y, sin dudarlo, corrió para retirarlo del lugar.

“Lo vi y salí corriendo. No dudé en ningún momento”, explicó Luna. Posteriormente, al observar las imágenes del hecho, tomó dimensión del riesgo: el tren pasó a escasos metros, tanto del niño como de él mismo.

De acuerdo a lo reconstruido, el menor habría salido desde su vivienda, ubicada en cercanías de las vías, a través de un pequeño acceso, mientras jugaba con otros niños.

El policía indicó que, tras el episodio, recibió el reconocimiento de sus compañeros y familiares, aunque minimizó su accionar: “Cualquiera lo hubiera hecho”, sostuvo.

El hecho generó repercusión por la rápida intervención del efectivo, que evitó una tragedia y puso en valor la importancia de los operativos de prevención en zonas ferroviarias.

Cadena Uno